O segredo do sucesso da amamentação

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho e fortalece o vínculo afetivo. O leite materno é o alimento ideal para ser oferecido a crianças até os seis meses de vida e complementado até os dois anos ou mais.

Dar o peito repercute no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, no desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. Apesar de todas as evidências científicas provando a importância do aleitamento materno, o Ministério da Saúde menciona que as taxas de aleitamento materno no Brasil, em especial as de amamentação exclusiva, estão bastante aquém do recomendado.

Mesmo estando provados os benefícios do leite materno e do aleitamento para mãe e bebê, as mamães têm muitas dúvidas relacionadas a amamentação que esclarecerei a seguir:

Quantas vezes por dia o bebê deve mamar?

Recomenda-se que a criança seja amamentada sem restrições de horários e de duração das mamadas. Um recém-nascido mama em média 8-12 vezes ao dia.

Quais são os sinais de saciedade da criança?

O bebê larga o peito sozinho, fica calmo e tranquilo e dorme profundamente.

Qual o tempo e intervalo de cada mamada?

A demanda livre é variável para cada binômio conforme a fome da criança, do intervalo transcorrido desde a última mamada, do fluxo de leite, da capacidade de sucção do RN, pega adequada, entre outros.

O que pode interferir no processo de amamentação?

A descida do leite é inibida pela ansiedade materna e estimulado pela confiança que a puérpera tenha quanto à sua capacidade de amamentar. A ansiedade que é atribuível à dor e a ocorrência de dúvidas, incertezas ou desinteresses maternos, inibe o reflexo da ejeção (liberação do leite), constituindo uma das principais causas de aleitamento inadequado.

Como aumentar a produção de leite e ter sucesso na amamentação?

A produção de prolactina (hormônio responsável pela produção de leite) é uma resposta à sucção. A mama não é reservatório de leite e funciona como uma fábrica. Quanto mais o bebê mama mais leite a mãe produz. Assim, podemos ver que sucção e esvaziamento da mama são condições básicas para o sucesso da lactação.

O que é confusão de bico?

É um termo utilizado para explicar a dificuldade que algumas crianças têm de continuar o aleitamento materno após terem sido submetidas a algum tipo de bico artificial (mamadeira e ou chupeta), pois a forma de sugar os bicos artificias é diferente de sugar o peito e a criança pode apresentar dificuldade para fazer a pega adequada apresentando desinteresse para mamar.

Jamille Paz é enfermeira, mestre em enfermagem e professora universitária. Ela também é idealizadora do projeto Boaternidade voltado a cuidados durante a gestação e aos primeiros anos de vida do bebê

