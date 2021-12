Mudanças na vida do casal com a chegada da cegonha

Com o nascimento de um filho, o homem e a mulher deixam de ser um casal e formam uma família, e apesar de o momento ser repleto de aprendizado, descobertas e amor, ele também exige muita entrega e sabedoria dos pais. Os filhos chegam tornando o tempo a dois mais escasso e, muitas vezes, raro. A rotina gira em torno dos pequenos e, como as responsabilidades e despesas financeiras aumentam, o casal precisa de união para passar por um período de adaptação até que a situação normalize.

As atribuições da maternidade fazem com que algumas mulheres deixem de trabalhar fora de casa. Por outro lado, outras precisam equilibrar a vida profissional e grande parte das responsabilidades domésticas. Por isso, é muito comum encontrar mulheres que se sentem duplamente em falta como esposas, profissionais e mães.

A exaustão materna faz com que algumas famílias optem pela cama compartilhada, mas, independente da escolha, muitas mães de bebês abandonam o hábito de conversar com os maridos antes de dormir por necessitarem de um sono reparador, devido ao fato da criança acordar de madrugada durante os primeiros anos de vida.

Precisamos pensar sobre o nosso modo de nos relacionar para alcançar o nível de relacionamento que realmente traz significado para a vida. Existe no coração humano um profundo desejo por união estável e afetiva, mas apesar de surgirem dificuldades e desânimos o casamento precisa ser priorizado.

Os pais são unânimes na hora de dizer que a vida sexual muda e muito depois da chegada dos bebês, pois, como a rotina com um ou mais filhos é dinâmica e intensa, o cansaço toma conta do casal antes mesmo da criança dormir. Embora possam surgir perplexidades e desânimo, cada qual precisa se empenhar para garantir ao outro tudo o que é possível.

Quando os adultos estão felizes, a vida familiar se torna mais saudável e equilibrada, refletindo na saúde emocional das crianças. Se os pais estão sentindo-se desequilibrados ou com dificuldades emocionais, eles precisam ser os primeiros a buscar apoio para melhorar e alcançar o equilíbrio e cuidar de si.

Cuidar significa tomar conta, seja de si mesmo ou de outra pessoa. Quando formamos um casal e assumimos uma relação, estamos nos comprometendo, entre outras coisas, a cuidar um do outro. Infelizmente, com o passar do tempo e com a chegada dos filhos, muitos casais se esquecem disso e o casamento perde um pouco de seu brilho.

O diálogo, o carinho e a compreensão são elementos sempre mencionados pelos casais, cuja união é duradoura. Reservar um tempo para ficar a sós, compartilhar seus sentimentos, desejos, receios, necessidades e se interessar pelo outro fortalece e renova a relação.

Jamille Paz é enfermeira, mestre em enfermagem e professora universitária. Ela também é idealizadora do projeto Boaternidade voltado a cuidados durante a gestação e aos primeiros anos de vida do bebê

