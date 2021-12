Lesões ligamentares do joelho

O joelho é uma das articulações mais complexas do corpo humano e, em razão da sua localização anatômica, é vulnerável aos traumas, principalmente nos esportes. As lesões nos ligamentos do joelho são comuns em esportes de alto rendimento e ocasionam o afastamento do atleta da prática de exercícios, enquanto a lesão não for tratada. Isso porque, dependendo da modalidade, pode exigir muito da região.

Um levantamento realizado pelo Instituto do Joelho HCor, conduzido pela equipe do Prof. Dr. Rene Abdalla, aponta o futebol como responsável por 55% das lesões no joelho. Conheça agora o ranking das atividades físicas que mais danificam os joelhos:

1. Futebol (55%)

2. Artes marciais (16%)

3. Basquete (12%)

4. Treino na academia (8%)

5. Tênis (5%)

6. Outros (4%)

Ligamentos do Joelho

Os ligamentos do joelho dão estabilidade às articulações, evitam a rotação excessiva e a movimentação anormal da patela, fêmur e tíbia. Quando há uma ruptura de um desses ligamentos, o joelho pode se tornar instável, causando falseio, dor e inchaço.

O joelho possui sete ligamentos, sendo que cada um deles contribui de forma específica para a qualidade biomecânica dessa região do corpo. São eles:

1) Ligamento cruzado anterior (LCA);

2) Ligamento cruzado posterior (LCP);

3) Ligamento patelar;

4) Ligamento colateral medial ou ligamento colateral tibial (LCM);

5) Ligamento colateral lateral ou ligamento colateral fibular (LCL);

6) Ligamento poplíteo oblíquo;

7) Ligamento poplíteo arqueado.

Graus de lesões nos ligamentos do joelho

As lesões nos ligamentos do joelho são classificadas em três graus:

1º grau: entorse do ligamento sem instabilidade;

2º grau: entorse com instabilidade, mas com continuidade das fibras;

3º grau: ruptura completa do ligamento.

Principais tipos de lesões

Os ligamentos do joelho podem apresentar quatro principais tipos de lesões:

• Lesão do Ligamento Cruzado Anterior (LCA): Geralmente esse tipo de lesão ocorre por causa de torção do joelho. Os sintomas são inchaço, instabilidade do joelho e dor incapacitante de movimento.

• Lesão do Ligamento Cruzado Posterior (LCP): Essa lesão ocorre por meio do impacto direto e da alta energia gerada na face anterior da tíbia. São causadas principalmente em traumas esportivos ou acidentes. Os principais sintomas são a sensação de

instabilidade articular, dor e inchaço.

• Lesão do Ligamento Colateral Medial (LCM): É a lesão mais comum nos ligamentos do joelho. Ela acontece quando o joelho acaba sendo forçado de “fora para dentro”, e ocorre por causa de traumas ou esforços repetitivos. Os sintomas dessa lesão costumam ser dor na parte interna do joelho, que pode ser acompanhada de inchaço e uma sensação de instabilidade.

• Lesão do Ligamento Colateral Lateral (LCL): Essas lesões acontecem quando o joelho é forçado de “dentro para fora” e podem manifestar-se como distensões, entorses ou rupturas. Os sintomas são dor no lado externo do joelho, inchaço e instabilidade.

Lesões ligamentares do joelho e a importância da fisioterapia

A fisioterapia é essencial para tratar as lesões ligamentares, principalmente para atletas, que precisam retomar o desempenho anterior. As sessões de fisioterapia têm como objetivo controlar a dor e o edema, além da correção biomecânica e estabilidade de movimentos, através de treinamentos de força, equilíbrio e exercícios que auxiliem na prevenção de futuras lesões.

Com informações dos sites: Ativo Saúde, Anatomia do Corpo, Instituto Trata e Saúde da Editora Abril.

Fábio Costa é médico ortopedista especializado em Patologias do Joelho pela Universidade de São Paulo (USP), com atuação em Traumatologia Esportiva e Performance Humana, além de pós-graduando em Nutrologia Esportiva e Médico Oficial do UFC.

Site: www.drfabiocosta.com.br

Instagram: @drfabiocosta

Facebook: @drafabiocostaoficial

