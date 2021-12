Jejum intermitente faz bem para a saúde?

Uma pergunta muito comum no consultório: o jejum realmente faz bem para a saúde? E a resposta é sim! O jejum é saudável, apesar de não ser obrigatório. Os benefícios do jejum são inúmeros, neste período ocorre o início de importantes processos de reparo celular para recuperação da saúde. Durante o jejum, os níveis de insulina diminuem e o hormônio do crescimento humano aumenta contribuindo para o emagrecimento, auxílio no controle de resistência insulínica e prevenção do diabetes. O jejum intermitente também pode melhorar inúmeros fatores de risco para doenças cardíacas, como pressão arterial, níveis de colesterol, triglicérides e marcadores inflamatórios.

Mas o que é o jejum Intermitente?

É um padrão alimentar que recomenda alternar entre períodos de alimentação e períodos de jejum. Os protocolos mais comuns são de 14h ou 16h de jejum. Considerando como exemplo um jejum de 14 horas, a pessoa faz a última refeição às 20h e vai dormir, tendo a primeira

refeição às 10h no dia seguinte. Se essa pessoa tiver a primeira refeição 12h, terá feito o jejum por 16h. Muitas pessoas já ficam sem comer um tempo semelhante no dia que faz exames de laboratório ou quando dormimos até tarde no domingo, por exemplo.

Ainda que a fome pareça um problema no início, seu corpo começa a se acostumar e a tendência é a redução da fome, principalmente se aliada a uma dieta com alimentos mais naturais com baixo carboidrato. Durante o período do jejum é permitido beber água, café, chá e outras bebidas não calóricas. Tudo sem açúcar nem adoçantes artificiais.

E como deve ser a primeira refeição após o jejum?

Devemos começar sempre com uma salada crua temperada com ervas e uma colher azeite de oliva e em seguida fazer uma bela refeição com carne, peixe ou frango e uma salada cozida. Cada organismo é único recomendamos sempre uma avaliação médica e nutricional antes de iniciar essa prática.

Dra. Manoela Oliveira de Souza é Médica do Trabalho, com pós graduação em Envelhecimento Saudável. Ajuda pessoas a prevenir doenças através do emagrecimento e estilo de vida saudável, sem radicalismos

Instagram: @dramanoelasouza

Site: www.dramanoelasouza.com.br

*As informações e opiniões emitidas neste texto são de inteira responsabilidade do autor, não correspondendo, necessariamente, ao ponto de vista do Portal A TARDE / A TARDE Saúde.

adblock ativo