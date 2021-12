Cuidados pré-natais para a prevenção de mortes na gravidez em mulheres negras

A realização do pré-natal representa um papel fundamental em termos de prevenção e/ou detecção precoce de patologias tanto maternas, como fetais, permitindo um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante.

Informações sobre as diferentes vivências devem ser trocadas entre as mulheres e os profissionais de saúde. Essa possibilidade de intercâmbio de experiências e conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a compreensão do processo de gestação.

Estudos realizados nos últimos anos evidenciaram diferenças importantes entre as taxas de mortalidade materna de mulheres de cor branca, parda e preta. Supõe-se que elas sejam decorrentes de falta de acesso a serviços, distribuição desigual de renda, ou concentração de riqueza e de poder. A discriminação por gênero ou raça também é uma condição, que, sem dúvida, produz desigualdade em saúde.

A etnia negra é um grande fator predisponente à hipertensão arterial, deixando as pessoas afro-brasileiras expostas ao desenvolvimento de uma hipertensão mais severa, como também, à um maior risco de ataque cardíaco e morte súbita quando comparadas a pessoas de etnia branca.

As alterações hipertensivas da gestação estão associadas a complicações graves fetais e maternas e ao risco maior de mortalidade materna e perinatal. Nos países em desenvolvimento, a hipertensão gestacional é a principal causa de mortalidade materna, sendo responsável por um grande número de internações em centros de tratamento intensivo.

As mulheres negras têm uma possibilidade maior de ter a doença, porém, ainda assim, apresentam um diagnóstico mais tardio do que as mulheres brancas. Elas também podem desenvolver de forma precoce e mais grave, o que pode influenciar o aumento da morte materna por toxemia gravídica.

O problema é decorrente da hipertensão arterial, complicação que evolui em duas fases: a pré-eclampsia, que se manifesta através do aumento da pressão arterial durante a gravidez com edemas (inchaço) e proteinúria (perda de proteínas excessivas na urina), principalmente após a 20ª semana de gestação e a eclampsia que, além de ser acompanhada por convulsões, implica perigo de morte para o feto e para a mãe.

Por isso, se faz necessária uma atenção maior às mulheres negras durante o pré-natal e fora dele, medindo sempre a pressão arterial durante as consultas médicas, como forma de rastreamento e prevenção precoce. As gestantes com suspeita de pré-eclâmpsia devem ser encaminhadas à avaliação ambulatorial de urgência e verificação da necessidade de internação hospitalar. Se a mãe for elegível para seguimento ambulatorial, deve ser encaminhada para acompanhamento com especialista.

Além disso, o estabelecimento de um programa de prevenção dos fatores de risco da hipertensão e doenças cardiovasculares voltado para jovens, mulheres e negros seria fundamental. Mas independentemente de sua raça, todos deveriam incorporar em seu dia a dia, hábitos de vida mais saudáveis, como uma alimentação adequada, prática regular de exercícios físicos e a manutenção de um peso corporal adequado.

Jamille Paz é enfermeira, mestre em Enfermagem e professora universitária com atuação em Estratégia de Saúde da Família e na realização de consultas de pré-natal, puericultura, planejamento reprodutivo, além de atuação em sala de vacina. Ela também é idealizadora do projeto Boaternidade voltado à cuidados durante a gestação e aos primeiros anos de vida do bebê.

