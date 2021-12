A vitória de Lady Gaga sobre o reumatismo

Recentemente uma série de publicações citaram o discurso da cantora, compositora e atriz Lady Gaga na premiação do Oscar. Ela disse: "Se você está em casa, sentado em seu sofá e assistindo isso agora, tudo o que eu tenho a dizer é que isso representa o trabalho duro. Eu trabalhei duro por um longo tempo, e não se trata de vencer. E sim, de não desistir. Se você tem um sonho, lute por ele. Se há uma disciplina para a paixão, não é sobre quantas vezes você é rejeitado ou espancado. É sobre quantas vezes você se levanta e é valente. E você continua".

Todo o mundo parou para prestar atenção em suas palavras, afinal, foi a coroação de muita dedicação e trabalho. Nós reumatologistas, comentamos o fato dela ter fibromialgia, fato que ficou marcado quando ela cancelou um show aqui no Brasil, por causa de dor. Exaltamos suas palavras por serem de uma pessoa que vive na pele a doença e se tornou exemplo de superação.

A fibromialgia é uma síndrome dolorosa, sem causa definida. Ela acomete mais mulheres, provoca dor no corpo generalizada, artralgia, formigamento, sono não reparador e alterações de humor que muitas vezes são traduzidas como tristeza, angústia e irritabilidade. Para a família e pessoas próximas, também não é fácil estar ao lado do paciente, pois, não existe um sintoma visível, palpável, um exame característico. Fiz um post no Instagram há pouco tempo falando sobre o fato de muitos sintomas do reumatismo serem assim: invisível aos olhos.

Muitas outras doenças reumatológicas possuem sintomas parecidos, são crônicas e ocorrem mais em mulheres. Aproveito o dia 8 de março para exaltar a força que cada mulher com doença reumatológica tem dentro de si para viver a sua luta, transformar o dia a dia difícil em vitória e a cada pequena conquista, comemorar como se fosse um prêmio do Oscar. O caminho é de tentar ser/estar melhor todos os dias e sempre digo no consultório: reumatismo só respeita e combina com disciplina.

A vitória não se expressa só com medalhas e troféus, e sim, na rotina, quando levantar pela manhã se torna menos doloroso porque no dia anterior você não desistiu de sua atividade física; quando ser independente para realizar seus projetos diários foi possível porque você compreendeu o que tem e não parou o tratamento, quando ao invés da irritabilidade, de culpar a doença para não se arrumar, você consegue entender que no seu caminho algumas coisas terão que ser superadas e compreendidas para que alcance a sua vitória e que cada um é o protagonista de sua própria história.

Neste caminho, você encontrará muitas mulheres passando por problemas semelhantes que são exemplos anônimos de força e superação tanto quanto uma celebridade ou uma artista famosa. Além disso, os profissionais serão seu apoio para continuar a busca por uma boa qualidade de vida. É obvio que muitas doenças são graves e passar por tudo isto não é fácil, mas minha intenção é falar de resiliência, transformar o novo desafio, a nova informação em superação e valorizar toda conquista, que seja ela qual for, é digna de comemoração.

Por fim, mas não menos importante, é preciso ressaltar o valor dos amigos e família. Lady Gaga, falou inclusive da importância da irmã, chamando-a de “alma gêmea “. Nesse sentido, não obrigue que eles tenham paciência. Sei que a maioria não tem, por isso, convide-os a conhecerem um pouco mais sobre o assunto, leve- os em alguma consulta para conhecerem seu Reumatologista e poderem também tirar algumas dúvidas. Respeite a dificuldade deles e eles respeitarão as suas.

