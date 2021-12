Antônio do Santos foi o mais jovem integrante do bando de Lampião, que ganhou o apelido de Volta Seca. Ele contava que quando se juntou ao grupo tinha 11 anos. Aos 14 foi condenado a mais de cem anos de prisão, período reduzido para 30, mas ele ainda cumpriu 20 anos. Volta Seca só foi libertado em 1952, meses depois que o presidente Getúlio Vargas lhe concedeu um indulto.

Desde a prisão até a liberdade virou um tema constante na cobertura dos jornais. A TARDE, por exemplo, acompanhava detalhadamente os acontecimentos relacionados a Volta Seca na Penitenciária do Estado. Conta-se que ele foi uma importante fonte para O Cangaceiro, filme de Lima Barreto, que ganhou fama internacional, e foi lançado em 1953.

Aliás, o cinema das décadas de 1950 e posteriores bebeu avidamente na fonte desse movimento denominado cangaço, como em Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Paulo Gil Soares produziu, em 1964, Memórias do cangaço e outras obras subsequentes com a produção de Thomaz Farkas. Os filmes de Paulo Gil têm enfoque em elementos culturais dos sertões.

Confira o trailer de O Cangaceiro, de Lima Barreto.

Cleidiana Ramos Volta Seca foi um personagem constante na cobertura das mídias

