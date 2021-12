Em 1962 foi realizado em Salvador o 1º Festival de Cinema da Bahia. O evento, que aconteceu de 22 a 28 de outubro daquele ano, homenageou os 50 anos de fundação de A TARDE e teve o patrocínio da Fratelli Vita.

Foi uma grande festa para o cinema e sobretudo para o movimento onde baianos tiveram importância decisiva: o chamado Cinema Novo. O cineasta, jornalista e roteirista Orlando Senna organizou o festival que reuniu as estrelas do cinema brasileiro naquele período, como Odete Lara, Glória Menezes e Agildo Ribeiro, dentre outros.

Na capa da edição de 22 de outubro de 1962 A TARDE destacou o início do festival que homenageou os 50 anos da fundação do jornal

Dois filmes concentraram as atenções no evento: Assalto ao Trem Pagador e Tocaia no Asfalto. O primeiro, dirigido por Roberto Farias, tem história que parte de um acontecimento real: o roubo de 27 milhões de cruzeiros de um trem fiscal. No elenco estão Reginaldo Faria e Eliezer Gomes muito elogiado pela atuação na película.

A outra produção de destaque, Tocaia no Asfalto conta a história de Rufino, um pistoleiro contratado para matar um político em ascensão nas disputas baianas. Dirigido pelo baiano Roberto Pires é um dos marcos do Cinema Novo.

Confira amanhã, sábado, 24, em A TARDE Memória no formato para o jornal A TARDE, mais histórias sobre esse importante festival. O texto traz depoimentos de Orlando Sena e de Izabel de Fátima Cruz Melo, doutora em processos audiovisuais pela USP e professora da Uneb. A TARDE Memória também tem uma versão em áudio às sextas-feiras em A TARDE FM, além dessa apresentação digital. As histórias da coluna dão destaque ao material que forma o acervo do Cedoc A TARDE.

A seguir veja os trailers de Assalto ao Trem Pagador e Tocaia no Asfalto.

Cleidiana Ramos Salvador sediou festival que celebrou os 50 anos de A TARDE e Cinema Novo

