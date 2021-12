Na ediçaõ de 11 de outubro de 1962 A TARDE publicou a reportagem intitulada "Eva brasileira ganha batalha jurídica que durou quatro séculos". O texto faz referências às mudanças na legislação relacionadas à condição jurídica das mulheres casadas que, até então, as deixava sobre completa dependência do marido.

Mas era um tempo de mudanças em meio à chamada segunda onda do feminismo quando as mulheres ganhavam cada vez maior emancipação desde a entrada no mercado de trabalho, especialmente nas grandes cidades, ao controle sobre seus direitos reprodutivos a partir do advento da pílula anticoncepcional. Por isso o Dia Internacional da Mulher, que é celabrado em 8 de março, este ano na próxima segunda-feira,não pode perder de vista a sua origem baseada na celebração das lutas das mulheres para a equidade em diversas perspectivas, como salário, condições de trabalho e decisões sobre o que envolve o seu corpo.

Confira o vídeo sobre este assunto e amanhã tem mais detalhes na versão dessa coluna para o jornal A TARDE. Com base no acervo do Cedoc A TARDE essa coluna, que tem também uma versão para A TARDE FM, traz narrativas sobre diversos aspectos importantes da memória coletiva da Bahia.

Cleidiana Ramos Reportagem mostra porque luta das mulheres deve ser constante

