Há 102 anos a Bahia começava a conhecer o horror da gripe espanhola

Pavor com uma doença nova que desorienta até cientistas; negação de parte da população sobre os altos riscos; mudança radical em hábitos do cotidiano; necessidade de manter distância devido à alta taxa de contágio e mortes às cenetenas por dia, não há remédio ou vacina . O cenário lembra o atual conexto de pandemia do coronavírus, mas há 102 anos, o mundo viveu algo parecido com a gripe espanhola. Esse nome não é por conta da origem da doença, mas porque a Espanha registrou o maior número de mortes.

A gripe espanhola na Bahia é o tema da coluna A TARDE Memória neste sábado, 17, publicada no jornal A TARDE. Nessa seção, a partir de material preservado no Centro de Documentação de A TARDE (Cedoc)- fotografias, edições digitalizadas e outros docmentos, recuperamos trechos da memória coletiva baiana.

Arte: Cleidiana Ramos

Confira uma contextualização sobre o tema de amanhã

Guerra

O mundo já enfrentava os horrores da primeira grande guerra. As grandes potências do mundo estavam todas envolvidas- Alemanha, França, Inglaterra e o emergente EUA começava a ganhar protagonismo nessa categoria. Pela primeira vez usava-se armas ainda mais letais, como os tanques.

Os primeiros casos de gripe espanhola surgiram entre militares norte-americanos. A princípio considerava-se uma gripe comum, mas logo os sintomas e as altas taxas de contágio mostravam que a situação era mais complexa e aterrorizante: doentes sangravam pelo nariz, ouvidos e até olhos. A falta de oxigenação deixava a pele em um tom de azul e muitos adoeciam pela manhã e à tarde já estavam mortas.

Os primeiros casos vieram em uma primeira onda, em feveiro. Mas em setembro a doença virou uma pandemia. Em Salvador e outras partes do Brasil estabeleceu-se, anos depois, o navio britânico Demerara como o pólo que disseminou o vírus. Ele aportou na capital baiana em setembro de 1918.

Alerta

Desde as primeiras semanas de setembro, A TARDE alertava sobre uma doença que começava a assustar. Na edição de 25 de setembro de 1918 dava a preocupante notícia de 500 casos registrados na capital da Bahia. O governo de Antônio Ferrão Moniz de Aragão a princípio adotou uma linha negacionista creditando à imprensa que lhe fazia oposição exagero.

Mas aí tudo foi mudando. Tanto que em 1º de outubro de 1918, A TARDE noticiava a história de uma fábrica onde de 100 funcionários, 70 estavam doentes.

Para saber mais dessa história confira, amanhã, a coluna A TARDE Memória no jornal A TARDE e também em sua versão digital.

Edições de A TARDE sobre a gripe espanhola na Bahia: 25 de setembro e 1º de outubro de 1918 | Imagens: Cedoc | A TARDE

adblock ativo