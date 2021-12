Especial para celebrar uma cidade cheia de boas memórias

Na próxima segunda-feira, a Cidade da Baía, assim chamada durante muito tempo por repousar às margens da bela Baía de Todos os Santos, vai completar 472 anos. A data foi uma convenção baseada no dia estimado em que Tomé de Souza desembarcou para cumprir a missão de fundar Salvador.

Foi no clima de debater questões, como essa, que, em 1949, Salvador celebrou com uma grande festa seus 400 anos. A TARDE publicou então uma edição especial com 32 páginas: informação sobre os eventos comemorativos, mas também uma série de artigos preparados por intelectuais como Pedro Calmon, Edison Carneiro, Carlos Ott, dentre outros.

Por isso teremos uma edição especial da coluna A TARDE Memória na segunda-feira, 29. Ela será em formato digital o que permite o uso de linguagens variadas: textos, imagens e vídeo. Com base nessa linguagem própria das redes digitais também haverá uma live no perfil @grupoatarde hospedado no Instagram. O convidado será Vilson Caetano de Sousa Júnior, doutor em antropologia e professor da Ufba. A conversa, que começa às 17 horas, vai partir de um texto sobre alimentação com base no artigo de Darwin Brandão publicado no especial de A TARDE de 1949.

Acompanhe esse conteúdo especial nos canais do Grupo A TARDE.

A coluna A TARDE Memória é especializada em construir narrativas a partir do material que forma o acervo do Cedoc A TARDE. Ela é publicada no jornal (aos sábados), em A TARDE FM (às sextas-feiras) e aqui em formato digital.

adblock ativo