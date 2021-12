Há cinco anos, o Brasil recebeu pela primeira vez os Jogos Olímpicos. A cidade-sede foi o Rio de Janeiro. Nessa olímpiada três baianos brilharam ao conseguir medalhas inéditas em suas modalidades: Robson Conceição (boxe), Izaquias Queiroz e Erlon de Souza (canoagem). Foi uma olímpiada com uma delegação brasileira formada por 465 atletas, a maior já reunida até aqui. As Olimpíadas de Tóquio, que serão abertas no próximo dia 23, por exemplo, terá 301 competidores brasileiros.

Neste sábado, 17, a versão da coluna para o jornal A TARDE trará mais detalhes sobre os Jogos do Rio. A TARDE Memória apresenta histórias construídas a partir do material que forma o acervo do Cedoc A TARDE. Às sextas-feiras tem conteúdo relacionado em A TARDE FM.

Confira um vídeo que traz a cerimônia de abertura da Rio-2016.

Cleidiana Ramos Em 2016 o Brasil recebeu pela primeira vez uma Olimpíada

adblock ativo