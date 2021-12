No próximo domingo, 16, a invasão da Polícia Militar (PM) ao campus da Universidade Federal da Bahia, localizado no Canela, completa 20 anos. A ação, iniciada no meio da manhã, durou até às 15 horas e deixou 21 estudantes feridos.

A repressão ao protesto foi o desdobramento da tensão iniciada por movimentos que pediam a cassação do então senador Antônio Carlos Magalhães, ACM, no contexto dos trabalhos do Conselho de Ética do Senado, que apurou uma fraude no painel eletrônico da casa legislativa na sessão pela cassação do mandato do senador Luiz Estevão em julho de 2000.

A invasão teve repercussão nacional e importantes desdobramentos políticos. O jornalista Kau Rocha fez todo o registro dos protestos no documentário denominado Choque, considerado uma referência sobre o episódio.

O jornalista Kau Rocha é o autor do documentário "Choque"

Documentário registrou invasão da PM ao campus da Ufba em 2001

