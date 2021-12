Doutor em antropologia e professor titular da Universidade Federal da Bahia, Jocélio Teles dos Santos, 62 anos, coordenou a pesquisa que resultou no conteúdo do Portal 2 de Julho . No site é possível conferir uma série de documentos sobre a festa e a importância que ela ganhou para a Bahia. O material disponibilizado na plataforma indica também a importância dos registros feitos pelos jornais, que têm essa característica de registrar o cotidiano.

Em uma entrevista realizada por mediação tecnológica, o autor de livros como O dono da terra- o Caboclo nos candomblés da Bahia e O poder da cultura e a cultura no poder, destaca aspectos importantes sobre a comemoração da independência do Brasil na Bahia.

A realização da entrevista foi uma experiência interessante, afinal, em tempos de emergência sanitária devido à pandemia de cornavírus, estamos às voltas com a busca de alternativas para superar os desafios, como o "vazamento" das rotinas cotidianas no isolamento social para as nossas atividades profissionais - barulho de obra na minha vizinhança, ajuste aqui e ali do som de um microfone, uma interferência ou outra na imagem devido à instabilidade da conexão, mas conseguimos viabilizar a conversa com essa importante análise. Dentre as várias perspectivas apontadas pelo professor está o protagonismo do Caboclo, que fez as tradições indígenas e as culturas afro-brasileiras ganharem protagonismo na chamada maior data da Bahia.

Confira os vídeos com os trechos da entrevista.

Para o professor Jocélio dos Santos, uma experiência multidisciplinar, resultado de um trabalho da equipe coordenada por ele em conjunto com a doutora em História e também professora da Ufba, Wlamyra Albuquerque , o Portal 2 de Julho pode ser uma excelente fonte de pesquisa para novas abordagens sobre o 2 de Julho.

Cleidiana Ramos Celebração do 2 de Julho tem perspectivas múltiplas

Mas o que é o 2 de Julho? Festa cívica, celebração das culturas populares, protesto, ou tudo isso misturado?

Cleidiana Ramos Celebração do 2 de Julho tem perspectivas múltiplas

O Caboclo, ícone maior da celebração do 2 de Julho, é chamado, não à toa, de "o verdadeiro dono da terra".

Cleidiana Ramos Celebração do 2 de Julho tem perspectivas múltiplas

Em tempos tão duros vale o bom conselho em baianês associado à Festa do 2 de Julho: "toca o carro pra Lapinha".

Cleidiana Ramos Celebração do 2 de Julho tem perspectivas múltiplas

adblock ativo