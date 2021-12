Artista concebeu peça que celebra torcida de Santa Dulce para o Ypiranga

O Ypiranga vai completar 115 anos no próximo dia 7. Chamado de “time do povo”, o clube viveu de 1917 a 1951 um período de glórias com a conquista de dez títulos no campeonato baiano. Além disso, o Ypiranga é, talvez, o único time do mundo que pode se orgulhar de ter entre os registros de torcedores ilustres uma santa. A baiana Irmã Dulce, canonizada como Santa Dulce dos Pobres, em 2019, torcia para o aurinegro. Para fazer esse registro, o advogado e artista plástico Nerivaldo Sebastião de Almeida concebeu esta estatueta intitulada “Irmã Dulce e o Ypiranga”.

