Arraiá da Capitá: busca de inovação se mantém contínua

Devido à pandemia de coronavírus, na edição do ano passado, o Arraiá da Capitá chegou ao ambiente virtual. No dia 24 de junho, uma live show reuniu Del Feliz, Zelito Miranda, Banda Eva, Flor de Maracujá e Rode Torres, no canal do Grupo A TARDE hospedado na plataforma YouTube. Com apresentação da atriz Érica Saraiva, o público pôde acompanhar de casa um retorno aos grandes tempos do evento que virou referência para celebrar o São João na capital baiana.

“O Arraiá da Capitá retornou este ano e animou o público durante a noite de ontem, para celebrar o São João. Com a pandemia do novo coronavírus e a proibição de realização de shows presenciais por conta das aglomerações, o evento proporcionou aos amantes dos festejos juninos poder curtir o São João na segurança de suas casas”. (A TARDE, 25/6/2020, p. A5).

Os modelos de shows via plataformas como Instagram e YouTube transformaram-se em trunfo para a manutenção de eventos culturais importantes para a Bahia. Dois de Julho, São João e Carnaval, celebrações que têm a aglomeração como base, principal risco de proliferação do coronavírus, encontraram nestes recursos formas para a sua realização, proporcionando novos tipos de experiência, como a interação entre artistas e público ao longo da performance por meio dos comentários, além de uma audiência que supera as potencialidades de reunião em um espaço físico.

Solidariedade

A ação realizada pelo Grupo A TARDE com o apoio de diversas marcas parceiras teve ainda um componente solidário: a campanha de doações para a Liga do Bem, instituto que mantém projetos na área de educação, saúde, reformas estruturais e soluções em água. Os projetos receberam formato especial para o período de isolamento físico devido à pandemia de coronavírus. Por meio do sistema QR Code, o público da live show pôde realizar doações por meio do aplicativo PicPay.

Outra potencialidade do formato digital foi a interação com o público, que enviou as suas impressões sobre a festa, mas também compartilhou memórias sobre as edições passadas do Arraiá do Capitá. Essa conexão com as lembranças chegou também aos artistas que embalaram os shows.

“O Arraiá da Capitá é uma marca muito forte, que tem uma história, e eu mesmo participei de várias edições. Ter agora no formato virtual é superemocionante, então eu tenho certeza de que será um sucesso total e eu estarei com meu forró preparadinho para incrementar o Arraiá”, destaca o forrozeiro Zelito Miranda. O cantor Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, também contou à reportagem de A TARDE que quando era mais novo chegou a participar do evento. “Estou amarradão para fazer o show! Adoro o Arraiá da Capitá, já tive a oportunidade de curtir quando jovem, já fui várias vezes, e é a primeira vez que estou podendo fazer parte da grade, dividindo palco com grandes amigos e pessoas que admiro muito”, disse ele. (A TARDE, 25/6/2020, p. A5).

Conectar memórias individuais ao sentimento mais coletivo é o que faz o sucesso de bens culturais, inclusive as festas. Por este motivo, o Arraiá da Capitá continua como uma marca de extrema importância para os festejos juninos da Bahia.

A reprodução de trechos das edições de A TARDE mantém a grafia ortográfica do período. Fontes: Edições de A TARDE, Cedoc A TARDE.

*Cleidiana Ramos é jornalista e doutora em Antropologia

adblock ativo