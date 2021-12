Vice presidente do sistema Faeb/Senar: "a mulher na gestão compartilhada”

Carminha Maria Gatto Missio é a primeira mulher no alto comando da federação da agricultura e pecuária do estado da Bahia , que inclui o serviço nacional de aprendizagem rural - senar.

Nos próximos dias de 26 a 29 de outubro irá ocorrer o 5º Congresso nacional das mulheres do agronegócio , com cerca de 2500 inscrições . A abertura contará com a palavra da ministra Tereza Cristina .

As mulheres são verdadeiras “ aceleradoras da inovação “ , assim podemos constatar nas suas atitudes e no protagonismo que estão efetivando no agro nacional . E aqui na Bahia ? Entrevistamos a Carminha , uma líder nata . Sempre desde sua adolescência esteve ligada aos movimentos dos Sindicatos rurais , e também me disse : “ nasci na terra, sou da terra e sempre serei da terra “

Carminha se disse desafiada ao assumir essa vice presidência e diz que “ aprendi a sonhar grande “ . De uma agricultura de subsistência , hoje toda família e membros reunidos plantam cerca de 22 mil há no oeste baiano, baseados em LEM. Agregam valor na produção de grãos e algodão, com a sementeira OILEMA , cujas sementes significam aproximadamente 3% da soja do país . E com muita emoção , Carminha assinala .” É o nome do nosso patriarca ao contrário: Amelio”.

Os trabalhos em andamento na Faeb incluem um mapeamento da presença das mulheres na Bahia . Quantas na atividade da terra, gerando renda e empregos . E quantas nos serviços , comércio e indústria em torno da agropecuária . Também conheci a Tatiane Souza , outro exemplo de uma jovem que lidera o setor de manutenção de máquinas da SLC em São Desiderio, comandando 35 homens. E afirma: “ coragem é tudo na vida e reconhecimento aos pais“.

As pequenas propriedades, algo próximo de 600 mil há na Bahia, da mesma forma significam um foco importante de atenção para gerar treinamento , conscientização , associativismo, cooperativismo e profissionalização .

O cuidado do detalhe é algo notável das mulheres no agro . Na manutenção, na digitalização , e na operação das inovações como os drones, por exemplo. Com a alta tecnologia o serviço precisa ser realizado com excelência . Nada menos do que isso .

Carminha também considera injusta essa separação de agricultura familiar x comercial . E eu concordo . Toda atividade exige que possamos fazer dela um negócio com resultados positivos mesmo aqueles sem fins lucrativos , como me disse a dona Jô clemente fundadora da Apae São Paulo : “sou uma marketeira .”

E no campo da agrosociedade , as mulheres aparecem nas nossas pesquisas como preocupadas com sucessão, meio ambiente, bem estar animal e com uma visão de um sistema de saúde , e isso está alinhado com a modernidade , a última visão do prof ray goldberg de Harvard , criador do conceito de Agribusiness . Carminha também realiza ações de cidadania com a apae nas suas iniciativas . A agrocidadania .

“Gestão compartilhada é o futuro para o agro “, afirma a VP da Faeb. Os dons reunidos e diferentes de homens e mulheres formam o ideal da diversidade . E com isso ganharemos na biodiversidade e nas exigências de qualidade dos consumidores finais.

A vice presidente do sistema Faeb/Senar terá sua gestão ate o final de 2022 , e ela afirma: “ muita coisa irá mudar até lá , e iremos ver cada vez mais a inserção feminina na terra e nos serviços em torno da terra, o mapeamento das mulheres do agro na Bahia será essencial para termos métricas , isso está em andamento “.

Na Bahia, mulheres despontam como protagonistas e líderes do novo agronegócio.

