No lockdown o comércio de tecnologia também é essencial: vamos superar

Agro envolve um sistema onde a ciência e a tecnologia definem a produtividade, a qualidade e a rentabilidade da originacao.

A “ acavasf “ - associação do comércio agropecuario do vale do São Francisco iniciou uma campanha de informação para a sociedade do norte da Bahia e Petrolina , enfatizando que “ o manejo correto da terra e os insumos necessários para produzir alimentos garantem a boa safra“. Líderes da região endoçam essa afirmação: “No vale São Francisco o maior polo de irrigação do país, produzindo frutas para o Brasil e o mundo, o agro não pode parar”, assim ressalta nos anúncios da entidade a palavra de Guilherne Coelho, presidente da Abrafrutas - associação brasileira dos exportadores de frutas e derivados. Da mesma forma Jailson lira de Paiva, presidente do sindicato de produtores rurais de Petrolina e diretor da coopexvale, cooperativa de produtores e exportadores do vale do São Francisco, reafirma a importância do setor de distribuição, revenda, as lojas agricolas.

Esse movimento de conscientização importantíssimo no norte da Bahia é válido para todo o estado. E todo país.

Os insumos, a assistência técnica da mecanizacao, a digitalização e os controles estão hoje umbilicalmente conectados ao solo, às plantas, animais, ao meio ambiente e a um fluxo que precisa ser ininterrupto das fazendas para a distribuição, processamento, e todo varejo brasileiro e mundial.

Assim como supermercados são essenciais, a agroindústria, o transporte, a atividade dos produtores no campo, e os funcionários dos fabricantes de fertilizantes, bioinsumos, químicos, medicamentos e vacinas, igualmente o comércio e os serviços das lojas agricolas significam hoje muito mais do que transações de produtos. As revendas agropecuárias são legítimas casas de difusão de conhecimento, e seus técnicos são importantíssimos no apoio e suporte de uma agricultura, a qual, sabemos ser essencial e não para, porque a natureza não para.

A ‘ACAVASF “, do norte da Bahia e Petrolina fez uma justa e correta interpretação do essencial. Assim como as flores e plantas também são essenciais, significando um importante alimento da mente.

Saúde para todos é nosso mais forte desejo neste momento brasileiro e mundial . Vamos superar.

*José Luiz Tejon, TCA International

