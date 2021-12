A TARDE Algodão

O que é que o algodão da Bahia tem?

É o melhor do mundo.

O Brasil tem muita coisa para ser aperfeiçoada. Lógico. Mas tem também coisas extraordinárias que precisamos desvendar. O Brasil tem o melhor algodão do mundo e, aqui na Bahia, temos o exemplo vivo desse sucesso. Conversei com o presidente da Abapa - Associação Baiana dos Produtores de Algodão e vice-presidente da Abrapa - Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, o Júlio Cézar Busato, que também planta em São Desidério.

A história do algodão no Brasil é um daqueles exemplos que devem ser imitados onde, através do diálogo e da integração de todos os elos dessa cadeia produtiva, possamos ser admirados globalmente. No passado, a praga do bicudo acabou com o setor. E o cottonbusiness foi reconstruído sobre ciência e inovação dos produtores rurais que se transformaram também numa indústria com processamento da pluma nas suas instalações. Busato adicionou que há um ótimo diálogo entre produtores e a indústria do algodão, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e com a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão. Mas o que surpreende é, exatamente depois de uma grave crise na cotonicultura brasileira, ela ressurgir fazendo o dobro da produtividade obtida pelo maior concorrente, os Estados Unidos, e sendo hoje o melhor algodão do mundo em qualidade. O mais famoso do planeta é o egípcio. São milênios de fama. Porém, num produto egípcio, hoje, a maior parte é do algodão brasileiro importado.

O setor algodoeiro da Bahia significa 1/3 do PIB do Oeste, e já inicia um desenvolvimento também no Sudoeste do estado. A Abapa atua preventivamente no controle do bicudo com técnicos próprios e visitação permanente dos campos. Tem um centro de treinamento exclusivo preparando mão de obra, operadores capacitados. Oferece uma patrulha mecanizada para consertar estradas vicinais. Tem laboratórios de análises de fibras para assegurar credibilidade aos clientes. E assessoria de comunicação.

Júlio Busato, com entusiasmo, me disse: “ a Bahia pode se orgulhar do que os produtores têm feito, e que nós temos a melhor produtividade de algodão não irrigado do mundo“.

Então, agora, só falta uma propaganda competente para fazer jus ao nosso melhor algodão do mundo. Sem dúvida, “eu sou de algodão“ e a Bahia também.

