A quem interessa a briga agro x ambiente?

Meio ambiente e agronegócio são umbilicalmente e vitalmente ligados. Não há vida sem meio ambiente e de onde a agricultura sustentável é expulsa, o aquecimento das grandes metrópoles é comprovado. O Instituto Escolhas reuniu a temperatura média da Grande São Paulo de 1985 a 2019 e registrou alta de 1º C. A continuar como está, crescerá mais 0,6º C até 2030.

A solução? Restaurar a agricultura urbana e periurbana em cerca de 50 mil ha disponíveis, além da transformação dos tetos dos edifícios em arquitetura verde. E, implementar biogás, biodigestores e geradores adequados, como o MWM.

O grave tema envolvendo meio ambiente, responsabilidade social com a ética governança, é hoje interesse de todos os agentes sérios ao longo das cadeias de abastecimento do que chamamos do complexo de “agribusiness“. No mundo, a palavra "saúde" transforma-se no sinônimo de alimentos, desde o solo, plantas, animais, meio ambiente, produtores rurais, companhias de ciência e tecnologia, e todas atividades que vêm a posterior das propriedades agrícolas de todos os tamanhos, agroindústrias e supermercados por exemplo.

O Brasil tem inteligência demonstrada na agropecuária. Temos o programa ABC (Agricultura de Baixo Carbono), o Código Florestal, que assegura a proteção ao meio ambiente. Além disso tudo, agricultores e produtoras rurais que conheço, e que fazem a gestão de propriedades com as melhores práticas conservacionistas, integrando inovação com competência de gestão, obtêm muito mais lucro.

Exemplo? Sra. Marize Porto, da Fazenda Santa Brígida, Ipameri/Goiás, símbolo da integração lavoura, pecuária e floresta. Há cerca de 13 anos, tinha prejuízo de R$ 300 por hectare. Hoje, lucra R$ 6 mil por ha. Da mesma forma, as cooperativas dão um show nesse sentido para milhares da agricultura familiar. E educação sobre a matéria temos à vontade, também no sistema CNA/Senar - Agricultura, Meio Ambiente, responsabilidade social não são inimigos, não. Ao contrário: são irmãos gêmeos, e ainda geram muito mais lucro.

O segredo? governança, pacificação dos humores e aplicação da lei sobre criminosos e infratores. Esses últimos jamais podem ser chamados de produtores. O agronegócio brasileiro é legal.

