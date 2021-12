Um desafio ousado: zerar a fila de procedimentos SUS em Salvador

Ao longo dos últimos oito anos, o Sistema Único de Saúde (SUS) em Salvador passou por uma verdadeira revolução na oferta de consultas e exames especializados. Apesar de ainda não se encontrar no patamar considerado ideal, é inegável a evolução das estruturas ambulatorial e hospitalar deflagrada na cidade.

Os números falam por si só. Em 2013, o município ofertava pouco mais de 24 milhões de procedimentos de média complexidade para os beneficiários SUS. Já no ano passado, a oferta desses serviços ultrapassou a marca de 35,7 milhões de procedimentos, um incremento de 46% da produção.

O efeito desses investimentos já pode ser percebido na prática. Exames como a colonoscopia, por exemplo, que possuía grande demanda reprimida com tempo de espera média de 6 meses – em 2013, Salvador ofertava apenas 496 procedimentos por ano em virtude de vários impedimentos clínicos apontados pelos prestadores -, hoje é agendado em tempo oportuno, sem fila de espera com a oferta de mais de 4.700 procedimentos disponíveis anualmente na rede.

Esse avanço se deu graças ao empenho da atual gestão fortalecimento da rede própria através da implantação de quatro Multicentros e do primeiro Hospital Municipal de Salvador, bem como da reorganização da oferta da rede complementar via realização de Chamamentos Públicos para contratualização de novos prestadores. Além disso, o município ampliou os investimentos aplicados nas tabelas de incentivos, com aplicação de recursos próprios, para viabilizar a oferta dos procedimentos SUS. Por ano, a Prefeitura de Salvador aloca mais de R$65,5 milhões somente em incentivos municipais, número que corresponde a 19% do orçamento global previsto para Saúde.

O incremento financeiro nos contratos/convênios formalizados entre a Secretaria Municipal da Saúde e as instituições filantrópicas que participam da política de contratualização do Ministério da Saúde também passou por significativa expansão. A ampliação do investimento financeiro feito pela SMS nas unidades de saúde, notadamente hospitais filantrópicos, ao longo do período de 2013 a 2020, apresentou um crescimento de 38,3% de orçamento, bem como a ampliação de 56,2% no número de serviços contratualizados.

Esta razão, oportunizou à capital baiana um crescimento de 108%, saindo de 2,02 procedimentos de média complexidade para cada 100 habitantes soteropolitanos em 2013, para 4,20, em 2019. Apesar da melhora significativa nesse cenário, algumas especialidades permanecem com demandas reprimidas consideráveis, como oftalmologia, otorrinolaringologia, cardiologia, neurologia, urologia e dermatologia. Para dar fim ao gargalo e zerar a fila de espera por esses procedimentos na rede, publicamos um chamamento público para lançar ainda esse ano o mutirão de consultas e exames especializado na cidade, quando serão contemplados mais de 100 procedimentos de alta e média complexidade com o esforço extra durante 90 dias.

Diante desse cenário e com a inauguração de mais dois Multicentros de Saúde que serão implantados na cidade no próximo ano em parceria com o Governo do Estado, tenho convicção que vamos conseguir cumprir o desafio de facilitar o acesso aos exames e consultas especialidades na cidade, oferecendo uma saúde mais digna e com mais qualidade aos nossos cidadãos.

*Leo Prates é secretário municipal da Saúde

