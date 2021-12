Made in Bahia: Despertando a nossa baianidade

Lançada no mês passado pelo Business Bahia, a campanha “Made in Bahia” teve por objetivo inicial incentivar o consumo de produtos e serviços produzidos no nosso estado, possibilitando que a riqueza gerada permaneça na Bahia, facilitando a retomada da atividade econômica e a geração de emprego e renda.

A campanha, sem nenhum vínculo partidário, pretende atender todas as camadas da população, e tem obtido uma grande aderência no ambiente empresarial, agregando apoios de entidades, de autoridades e da mídia baiana, ocupando expressivos espaços em todos os meios de comunicação nesses últimos trinta dias, unindo a nossa sociedade no resgate do espirito de baianidade, que estava adormecido.

O grande desafio da campanha é a perpetuidade, ela precisa ser definitiva, se transformando em um Programa de Estado, que gere vantagens competitivas as empresas baianas, em especial as micro e pequenas, as mais sacrificadas nessa pandemia, enquanto uma publicidade constante conscientiza os consumidores da importância do consumo regional.

Nesse contexto a Associação Comercial da Bahia, constituiu o Núcleo “Made in Bahia”, que terá como objetivo principal assessorar as empresas baianas para fortalecerem a sua cadeia produtiva no nosso Estado, através da priorização de aquisição de produtos feitos na Bahia e na contratação de serviços também nas empresas locais.

Além disso o Núcleo pretende propor ao Governo do Estado e prefeituras uma efetiva atenção especial para essas empresas em relação as contratações públicas, na concessão de credito e de benefícios fiscais e identificar agentes financeiros que possam aportar funding para o financiamento de micros e pequenas empresas “Made in Bahia”.

Para o sucesso dessas ações, deverá haver a união das autoridades baianas, agentes financeiros, grandes grupos empresariais e diversas entidades de classe, agregando toda sociedade produtiva da Bahia em torno dessa proposta.

O desafio é grande, mas a nossa motivação é ainda maior!!

Carlos Sergio Falcão é engenheiro, sócio da Winners Engenharia Financeira, diretor secretário da ACB e líder do Business Bahia.

