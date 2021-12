Lições de Solidariedade

Edifício São Carlos, apartamento 103. É nesse local, no Parque São Paulo, perto do Calabar, que teve início a minha relação de amor com esta cidade. Na época eu tinha cinco anos e minha mãe, recém-separada de meu pai, tinha me trazido de Juazeiro para começar uma vida nova em Salvador, onde morava a minha avó.

São muitas as boas recordações que trago da minha infância, seja empinando arraia, jogando bola, descendo ladeira em carrinho de rolimã ou atravessando as valas da avenida centenário com amigos, uma infinidade de amigos que fiz ao longo de minha vida. Como disse o poeta Mário Quintana: “O passado não reconhece o seu lugar: está sempre presente”.

E é esse passado que toma conta de mim no dia do aniversário de Salvador. Cresci junto com esta cidade, aqui minha mãe me ensinou a importância dos estudos e da solidariedade. Todas as terças-feiras íamos à Igreja do Santo Antônio, na Barra, para distribuir pães às pessoas carentes. Foi minha mãe quem me ensinou também a importância de sermos resilientes e perseverantes. E hoje, já como prefeito desta cidade, percebo que todo esse legado de amor ao próximo que ela me entregou tem sido fundamental no meu dia a dia, sobretudo nesse momento de enfrentamento da pandemia.

A história registra que os bondes chegaram a Salvador antes mesmo de chegarem a Londres e a Paris. Essa predisposição à modernidade faz de Salvador um lugar único. Ao longo dos últimos oito anos, tendo ajudado a reconstruir a Salvador que havia sido devastada entre 2004 e 2012, tive o cuidado de buscar entender os problemas de cada bairro desta cidade. Por isso tenho certeza de que faremos a diferença nos próximos anos e devolveremos a Salvador a posição de destaque que esta cidade sempre teve no cenário mundial.

Hoje, devido à pandemia, é um dia de reverência, não de comemoração. A batalha tem sido árdua e o que nos move, desde o início do mandato, é salvar vidas. Há em cada olhar, em todas as instâncias do poder municipal, a certeza de que estamos fazendo o máximo possível para superar este grave momento da vida nacional. Erguemos cinco hospitais de campanha, contratamos mais de três mil novos profissionais de saúde, cerca de 100 novos agentes de vacinação. Realizamos blitzes de testagem rápida com aproximadamente 300 mil pessoas. E começamos a vacinar, para nossa felicidade, a população na faixa dos 68 anos.

As lições de solidariedade que aprendi na infância são uma característica mais do que evidente neste início de gestão. Distribuímos um milhão e meio de cestas básicas para alunos da rede municipal, da rede conveniada e do programa Pé na Escola, além de 213 mil que foram distribuídas para pessoas carentes, mães de crianças com microcefalia e profissionais autônomos. Há hoje em Salvador quatro unidades de acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua. E distribuímos 700 mil refeições em restaurantes populares.

São muitas as ações, em várias frentes, para que o resgate da autoestima de nosso povo seja sedimentado. Estamos tornando realidade aquilo que antes era ordem de serviço. Salvador continua de pé, com toda a sua exuberância. Vamos vencer a pandemia. A cidade não perde por esperar, pois o que hoje se perde amanhã se ganha. Em breve, com fé em Deus, teremos de volta os sorrisos e longos abraços em cada praça que reconstruímos nos bairros; teremos de volta o ritmo alegre em nossas praias. E nessa retomada todos serão contemplados: empresários, comerciantes, trabalhadores, estudantes. Que Deus te ilumine sempre, Salvador!

Bruno Reis

* Bruno Reis é prefeito de Salvador

