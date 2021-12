Baú brincante: Uma experiência inovadora sobre o brincar livre em escolas da rede pública em Salvador e Jequié

Brincar é direito fundamental de toda criança, independente de cor, raça, religião ou origem social. A legislação brasileira reconhece explicitamente este direito tanto na Constituição Federal (1988), artigo 227, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990), artigo 16, item 4°. Mas será que as crianças têm ainda esse direito garantido? Esta questão se encontra implícita numa pesquisa em desenvolvimento em Salvador e Jequié Bahia, a partir de parceria entre pesquisadores brasileiros (UFBA) e franceses (Paris 13/Sorbonne). De seus estudos tem sido confirmada a importância do brincar livre através da ampliação de tempos e espaços no ambiente escolar. Uma das premissas defendidas pelos pesquisadores é de que as crianças ao brincarem livremente com objetos não estruturados os transformam em brinquedos e criam suas próprias brincadeiras. É por meio do brincar que a linguagem, o imaginário, a fantasia e criatividade são desenvolvidos naturalmente. É, também, através do brincar livre que as crianças vivem uma experiência criativa na relação com o mundo, pois se trata de uma ação que as motiva a explorar, experimentar e a recriar.

Porém, a desvalorização do movimento natural e espontâneo da criança, principalmente nos primeiros anos do ensino fundamental, em virtude da hipertrofia do modelo racionalista de ensino, praticamente retira de cena a ludicidade do espaço escolar. A complexidade do problema acerca da brincadeira espontânea neste segmento de ensino está associada a diversos fatores, tais como: a inserção da criança de 6 anos no ensino fundamental de 9 anos, a dicotomia do aprender a ler e escrever e as aprendizagens informais, e a falta de reflexão sistemática de dirigentes educacionais, de pais e professores sobre a importância da brincadeira livre no desenvolvimento infantil. Com isso, o lugar e o tempo do brincar vão se restringindo à “hora do recreio”, assumindo contornos cada vez mais definidos e restritos em termos de horários, espaços e direcionamento para "aprender algo", não possibilitando as interações entre pares, a expressão de movimentos e criações brincantes próprias nessa fase da vida.

A mesma problemática pode ser verificada para além dos muros escolares. Principalmente em bairros periféricos, a crescente violência urbana, a falta de tempo dos pais e de muitas crianças que trabalham e o tempo diminuto dos recreios escolares são provas incontestes de que as crianças tem brincado pouco. Essa realidade adversa ao desenvolvimento infantil e a vivência plena do direito ao brincar na infância impulsionou pesquisadores brasileiros associados ao Grupo de Pesquisas e Estudos em Educação, Didática e Ludicidade (GEPEL) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) à realização de uma pesquisa-ação, apostando no grande potencial do brincar livre no interior da escola de ensino fundamental. Fizeram parte da pesquisa, as pesquisadoras Cristina d'Ávila (coordenadora do GEPEL e desta pesquisa), Marilete Calegari Cardoso, Antonete Xavier, Sandra Popoff e Iaçanã Simões

A implantação do projeto piloto foi realizada em 2016, em Salvador e Jequié, e a partir de 2020 pretende-se a sua ampliação. O projeto teve como ponto de partida a implantação de um dispositivo - uma grande caixa de madeira - contendo materiais não estruturados e colocada à disposição das crianças de 06 a 10 anos, em escolas públicas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 1.

O projeto se chama Baú Brincante, inspirado na experiência francesa do "Boîte à jouer", e visa o estímulo ao brincar livre e a difusão da cultura lúdica, por meio da exploração de objetos não estruturados. Os dados das pesquisas realizados tanto na escola municipal que acolheu o projeto em Salvador - Escola Municipal Governador Roberto Santos -, quanto na escola em Jequié - Escola Lagoa Dourada -, no interior do estado, e na França permitem inferir a efetividade da proposta implantada.

O Baú Brincante é um “artefato brincante” (LOPES, 2018), que no seu interior contém diversos materiais não estruturados de recuperação como: cordas, tubos de papelão, tecidos, papelão, roupas e sapatos de adultos, mala, bolsas, pneus, teclados e computadores, telefone e fantasias, para que as crianças produzam seus brinquedos e brincadeiras.

Esses materiais são recursos valiosos para estimular a criatividade e a imaginação infantil, gerando atividades que estão para além do prazer que proporcionam, funcionando como agentes auxiliadores do processo de desenvolvimento e aprendizagens sociais. É no brincar livre que a criança experimenta a essência do ser/estar-junto, se desenvolvendo e expressando sentimentos e conhecimentos essenciais e singulares da vida cotidiana.

Uma cabana, um esconderijo, uma casa, um escritório – formas grupais de brincar marcados por certa continência e proximidade afetiva constituindo lugares amplamente privilegiados que apenas a natureza dinâmica da imaginação sustenta. Cenas do cotidiano criadas a partir de materiais que imitam a vida cultural e que sugerem um enraizamento social (PIORSKI, 2016).

A experiência realizada em Salvador, na Escola Municipal Governador Roberto Santos ("Escola Robertinho") foi coordenada por Antonete Xavier, tendo como articuladora local a professora de Artes Iaçanã Simões. Os resultados da pesquisa realizada denotam aspectos relevantes. De acordo com Iaçanã Simões, “O Baú Brincante foi instalado revelando consideráveis interações sociais e afetivas. Ao acompanhar o projeto, foi possível reconhecer – pouco a pouco e nesta ordem – a euforia, a alegria, o amadurecimento, o engajamento, a responsabilidade e outros tantos atributos.”

O uso contínuo do dispositivo lúdico - Baú brincante - revelou mudanças comportamentais nos alunos. Na manipulação inaugural do equipamento, era evidente o uso violento que as crianças faziam dos objetos oferecidos, o que, à primeira vista, pareceu desestimulante e desalentador. Porém, com pequenos ajustes e frequência sistemática, avanços aconteciam a olhos vistos, assegurando o bom resultado das aprendizagens proporcionadas pelo brincar, esmaecendo a violência do começo. Os objetos até pouco tempo utilizados para agredir, retomaram a função precípua de brincadeiras criativas, inusitadas, coletivas e divertidas. Pontualmente, havia, sim, certa ressurgência de agressão, porém, mais e mais espaçadas, dando lugar às interações lúdicas e pacíficas. As composições emergiam da interação livre e espontânea entre as crianças, que traziam repertórios pessoais, culturais e afetivos no intercâmbio social.

Os estudantes ampliavam paulatinamente aspectos relativos à coletividade partilhando os artefatos. Atingiam organização e independência pelo acordo da utilização e concepção de estratégias – filas e tempo para que cada um desfrutasse da brincadeira – externando autonomia e respeito mútuo.

Objetos que inicialmente eram levados para casa, permaneciam no baú. Inclusive as próprias crianças ampliaram a coleta e passaram a contribuir com novos materiais não estruturados, comprometidos que se sentiam com a noção de colaboração, resultado direto do entendimento da proposta.

As qualidades e habilidades oriundas do conteúdo lúdico – criatividade, alegria, diversão, solidariedade, amizade – fizeram eclodir no espaço escolar a assimilação do brincar como componente considerável para a aprendizagem e a humanização das relações sociais, o que inclui as permutas afetivas.

As crianças também são testemunhos exemplares do projeto na "Escola Robertinho". Passaram a protagonizar o movimento de ir ao baú, de levar materiais para a sua composição. Engajamento, sensação de pertencimento, entendimento da proposta e internalização das regras do brincar e das regras sociais relacionadas ao momento das interações brincantes foram a tônica dos processos proporcionados pela ambiência lúdica no Baú Brincante.

Algumas evidências nos mostram como foram significativas as vivências das crianças. A fila de espera para a entrada nas salas de aula acontecia no mesmo ambiente onde estava implantado o Baú brincante. Assim, em pequenos grupos e em uníssono, ao passar por ali, começavam a gritar: “queremos ir pro baú, queremos ir pro baú.” Havia uma grande expectativa para ir ao Baú no dia reservado a cada classe. Os encontros casuais pelos corredores da escola - com as pesquisadoras e principalmente com a professora de artes – era acompanhada com a pergunta: “Hoje é dia de Baú?"

Do mesmo modo, em atividades didáticas em sala de aula, o interesse e implicação das crianças relacionadas com as atividades do baú apareciam. Em uma atividade em sala de aula, no espaço do livro didático tinha uma solicitação para que a criança desenhasse o lugar da escola que mais gostava, E grande parte dos alunos da turma do 1º ano da professora Adriana Cirino, da Escola Robertinho, desenharam o Baú Brincante com a casinha, imagens dos objetos e crianças brincando.

Ao longo dos momentos e com a frequência da ida das crianças ao Baú, ficou evidente o quanto esse momento reverberou na melhoria das relações naquela escola: o respeito entre pares, a colaboração, cocriação de estratégias e modos diversificados e criativos de brincar com o mesmo objeto. Descobertas a cada visita, implicação, criatividade e alegria, são palavras que sintetizam a experiência na “Robertinho”.

Na Escola Lagoa dourada, em Jequié Bahia, a experiência foi coordenada pela profa. Marilete Cardoso. A pesquisadora se reporta à experiência :

“Encantamento! Esta é a palavra que remete a experiência com o Projeto Baú Brincante na escola Lagoa Dourada. O brincar livre transforma as fisionomias das crianças, pois é perceptível muita magia, encanto e alegria durante as brincadeiras. Eu não consigo dissociar o brincar livre dessas palavras. No momento da abertura das portas do baú o que eu consigo ver é a entrega total das crianças, num mundo de imaginação e criatividade. É perceptível a genuína alegria, pura e simples e com um poder mágico de contagiar a todos em volta. As crianças estavam em êxtase, uma energia que vibrava nos olhos de cada um, curiosos a experimentarem tudo ao redor". Afirma Marilete Cardoso.

Na Escola Lagoa Dourada, ao serem indagados sobre o que o Baú Brincante representava para eles, os alunos responderam: fonte de criatividade, criar, importante, esperança, felicidade, diversão, carinho, amor e harmonia. Tudo isso as crianças encontraram nos 40 minutos de liberdade todas as quintas feiras naquela escola.

A imaginação e a criatividade ganham vida e forma na hora do brincar livre das crianças. É magnífico testemunhar como rapidamente o pátio da escola se transforma em vários cenários e os meninos e meninas entram em cena protagonizando cada um a sua história ou dividindo a mesma cena. Em consonância com as ideias defendidas por Friedmann (2015) Criar espaços como brechas possíveis a fim de que as crianças vivam plena e significativamente suas infâncias. Oferecer possibilidades para que elas vivam de forma inteira e entregues à espontaneidade do brincar, para que a essência particular de cada uma possa se manifestar, se reconhecer e reconhecer o outro nas interações brincantes. Por essa razão, é importante que as instituições escolares - escolas de educação infantil e ensino fundamental - oportunizem meios para que as crianças produzam suas brincadeiras coletivamente, já que ao brincarem livremente elas aprendem a interagir com o outro, e entre pares desenvolvem habilidades e aprendizagens que nenhuma proposta formalizada pode ensinar. Isto é, o brincar de modo espontâneo possibilita a vivência da cultura lúdica e a expressão plena da infância criativa em suas incontáveis aprendizagens!

