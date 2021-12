Ação solidária desafia pandemia e prepara estudantes para o Enem

O Projeto ENEM, do Colégio Estadual Barros Barreto – CEBB acontece há pelo menos 15 anos, com aulas de reforço de algumas matérias aos sábados, tendo como participantes: professores voluntários, alunos do 3º ano, a direção e pessoas da comunidade do bairro de Paripe, em Salvador-BA, do qual participo e coordeno.

Desses alunos, 55% são mulheres e 45% homens, moram nas diversas comunidades do bairro que, segundo o último censo do IBGE, tem aproximadamente 60 mil habitantes. Entre essas comunidades, destacamos: Centro, Tubarão, Cocisa, Escola de Menores, Conjunto Almirante Tamandaré, Bate Coração, Fazenda Coutos, Lagoa da Paixão, Barragem e São Tomé.

Por conta da suspensão das aulas desde o dia 18 de março de 2020, em decorrência da Pandemia do Covid-19, um grupo de alunos, representantes de turmas, solicitou o envio de atividades remotas de Matemática, para que não ficassem parados enquanto durasse o período sem aulas presenciais, como extensão do trabalho voluntário desenvolvido com as aulas de reforço para o ENEM.

Entende-se por atividades remotas aquelas feitas de forma não convencionais, em função da impossibilidade da presença nas Instituições de Ensino. Nessa situação, as aulas remotas são enviadas na forma de atividades ou vídeos, por meio de aplicativos [1].

No início, enviei atividades referentes às competências e habilidades já trabalhadas presencialmente, nas primeiras semanas deste Ano Letivo.

Mas, partindo do ponto de que essa Pandemia poderia se estender por mais tempo e, levando-se em conta o compromisso do trabalho social, em particular com a comunidade escolar à qual estou inserido, resolvemos ampliar o trabalho remoto.

Em seguida, vieram as vídeo aulas e os gabaritos comentados das atividades propostas, que além de enviadas para os alunos são também disponibilizadas no meu canal no YouTube: Luciano Cerqueira.

A comunicação acontece com o envio das atividades remotas para os representantes de turma que, por sua vez, passam para os demais colegas. As atividades propostas tem prazo de entrega e, são enviadas por e-mail (GMAIL), individualmente. Aí, acuso o recebimento um a um, fazendo o registro na lista oficial dos alunos matriculados, disponibilizada pelo Colégio.

Durante esses três meses já foram enviadas, para os alunos, 7 atividades remotas e, consequentemente, 7 gabaritos comentados daquelas propostas. Das seis turmas, que tenho enviado material, temos um retorno da participação média dos alunos, em torno de 60%.

Entre os principais desafios ao realizar esse trabalho, onde encontro-me envolvido nessa nova forma de adaptação, diante do contexto da Pandemia, me levaram à condição de aprendiz, também. Tenho recebido ajuda e orientações dos alunos, que foram muito importantes nesse processo de construção do conhecimento, no sentido da descoberta de novas formas de aprendizagem de ensino, principalmente na gravação das vídeo aulas e manuseio com aplicativos e instrumentos de transmissão. E, é claro, como a Educação nos permite essa troca, temos avançado bastante nesse contexto.

Outro desafio ocorre pelas grandes dificuldades com a inclusão digital. A inclusão digital é uma ação que visa garantir que todas as pessoas possam se beneficiar das vantagens que a tecnologia traz. Tornar as tecnologias da informação e da comunicação mais acessíveis é essencial para que as pessoas não fiquem à margem dos fenômenos, das mudanças, das oportunidades e das facilidades que a tecnologia traz em larga escala [2]. No nosso caso, como em muitos outros, os problemas ocorrem por falta e/ ou dificuldades de acesso à internet, número limitado ou inexistente de aparelhos (tablets, smartphones, notebook, computadores, entre outros). Tanto é que, devido essas dificuldades, tenho flexibilizado o prazo de entrega estipulado para entrega das atividades.

Diante de tudo isso, para continuar em atividade, assumindo assim a nossa responsabilidade social, realizamos a primeira reunião virtual com a participação de cerca de 20 alunos através de uma plataforma virtual, cujo objetivo principal foi avaliar, em conjunto, esses três meses de atividades remotas. O resultado foi muito promissor, com muitos relatos sobre a importância da interação professor/aluno nesse período tão atípico à nossa realidade cotidiana. E dessa forma, os alunos pediram para que os outros professores da Unidade Escolar, que vem desenvolvendo também o trabalho remoto, participem da próxima reunião acordada com o Grupo para um período próximo.

Dessa forma, através desse relato, quero aqui enaltecer também, as escolas e os colegas que vem realizando atividades com seus discentes. Dizer que esse trabalho social é parte integrante da nossa prática pedagógica e que estamos abertos a parcerias.

E, por fim, acreditamos que com a realização desse trabalho remoto, o contato com nossos alunos torna-se necessário. Apesar de minimizar os efeitos da evasão e do abandono escolar, essas atividades NÃO substituem a educação presencial, mas se tornaram uma importante ferramenta no acolhimento pedagógico e solidário, fortalecendo vínculos para que se mantenha a rotina de estudos do aluno, em especial trabalhar com as competências e habilidades a serem alcançadas nas provas do ENEM, estando o aluno inserido no ambiente escolar, para que possamos, dessa forma, ter uma escola pública de qualidade.

*Professor da rede pública estadual e diretor da APLB-Sindicato

Referências

