Trade pede que protocolo para reabertura da economia respeite característica do estabelecimento

Na última segunda-feira, dia 29 de junho, o prefeito ACM Neto (DEM) prorrogou mais uma vez o decreto que estipula o isolamento social. A medida foi estendida por mais sete dias, período no qual a prefeitura e o governo vão se unir para elaborar um protocolo conjunto para reabertura da economia. A reunião deve ocorrer ainda essa semana e o documento deve ser apresentado na próxima segunda ou na próxima semana.

Em nota enviada a imprensa o presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA), Silvio Pessoa, explicou que o setor de bares e restaurantes vai enfrentar sua pior crise da história com possibilidade de demissões recordes e fechamento de postos de trabalho recordes também. Segundo Silvio o setor tem horário de funcionamento diferente dos de shoppings centers e isso faz com que o protocolo aplicado para shopping seja diferente do protocolo aplicado para esses estabelecimentos.

“O setor de bares e restaurantes este vai ter um número recordes de fechamento, cada um tem sua particularidade, alguns trabalham de manhã e meio dia, outros no almoço e jantar, e outros somente abrem a partir das 18 hs, colocando horários limítrofes, muitos serão sacrificados, a leitura de que temos que fechar as 22h , somente é válido para shoppings centers, o que não é o caso , pois 95% deles funcionam fora dos mesmos, lembrando que horário único de encerramento , isto sim compromete o sistema de transportes , bem como os que trabalham até mais tarde , utilizam outros meios de transporte (motoboys, uber, carona e outros)”

adblock ativo