Sindilojas diz que ano de 2020 acabou para o comércio

O prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou em entrevista coletiva online, que vai prorrogar os decretos que mantém o isolamento social na capital baiana. A expectativa é que novas atividades pudessem retomar as atividades, mas, apesar do apelo das lideranças empresariais, o prefeito prorrogou o isolamento até o dia 30 de junho. Conforme o gestor, até esse domingo, 14, foram registrados 19,860 casos de covid-19 em Salvador, sendo 742 mortes.

O presidente do Sindicatos dos Lojistas do Estado da Bahia, Paulo Mota, diz que o ano de 2020 está perdido para o setor e culpa a falta de confiança dos empresários no poder publico mediante a prorrogação de decretos que determinam o isolamento social. Segundo Mota, seria necessário um milagre no ano para que o comércio consiga se recuperar.

“Em 2020 não dá mais. Nós vemos a situação muito critica por parte dos empresários que não tem de onde tirar renda para pagar a fornecedores e funcionários. Quando essa pandemia acabar o passivo do empresário será gigantesco e isso fará com que as empresas sejam obrigada a demitir em massa ou fechar as portas. A economia não tem confiança no poder publico para fazer nada nesse momento na Bahia”, explicou.

Mota ainda afirma que a prefeitura já deveria ter protocolos sanitários que viabilizassem a abertura completa dos estabelecimentos. “Nós temos exemplos de outras localidades que as poucos estão conseguindo reabrir a economia. O problema é que aqui não temos confiança no poder publico. Como eu falo para um fornecedor me entrega daqui a 15 dias se no tempo eu não se a prefeitura vai abrir ou não o comércio”, disse.

Matéria produzida pelo portal Bahia Econômica

adblock ativo