Setor de serviços cresce 0,4% e ajuda PIB do terceiro semestre

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,6% no 3º trimestre, na comparação com o 2º trimestre, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em valores correntes, o PIB totalizou R$ 1,842 trilhão. O resultado mostra uma ligeira aceleração da recuperação da economia entre julho e agosto, embora em ritmo ainda fraco e mais lento do que se esperava no começo do ano.

Um dos segmentos do PIB nacional que apresentou um das maiores altas foi o segmento de serviços que cresceu 0,4%. Na Bahia o segmento sempre tem uma alta participação no PIB local. O presidente do Sindicato dos Lojistas do Estado da Bahia, Paulo Mota, explicou que o momento do setor de serviços está bom, principalmente pelo grande investimento em publicidade que foi feito nesse terceiro trimestre.

“Com a economia do Brasil mais forte as empresas estão podendo fazer mais promoções e estão cada vez mais divulgando seus produtos com investimentos maçantes. A black Friday foi um exemplo. As empresas do Brasil todo investiram muito na divulgação de suas promoções para o evento que acabaram obtendo bons resultados. Esse segmento de comunicação e informação é importante para o setor de serviços nesse aspecto”, disse.

