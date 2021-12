Serviços ligados ao turismo na Bahia podem sofrer com coronavírus

Segundo balanço do Ministério da Saúde o Brasil, está com quase 500 casos suspeitos de novo coronavírus. Desde o início do monitoramento, 240 casos foram descartados e dois, confirmados. O presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Fehba), Sílvio Pessoa explicou que o setor de turismo da Bahia e do Brasil com certeza vão sofrer nos próximos meses devido ao surto da doença.

“Num primeiro momento nós afirmamos que não. O turismo nesse momento segue uma alta devido ao carnaval e todo o período de festa. Mas nos próximos meses, com certeza, nós vamos sentir um pouco a crise. O turismo internacional na Bahia corresponde a aproximadamente 5% do total de turistas no estado e nesse setor devemos ter uma diminuição nos próximos meses. Espero que em dois três meses as coisas se normalizem”, explicou.

Em relação ao Centro de Convenções e os eventos que devem acontecer em 2020 Sílvio diz que a maioria das pessoas que vem para esses eventos são de outros estados e não do turismo internacional. “Tivemos alguns eventos importantes internacionais cancelados em Paris e em Berlim devido ao surto do coronavírus. O Centro de Convenções tem um número pequeno que eventos que abrem espaço para o turista internacional. A grande maioria é nacional. Acredito que nesse momento não há prejuízo”, disse.

Matéria produzida pelo portal Bahia Econômica

