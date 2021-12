Selic baixa tira atração por investimentos em renda fixa, diz especialista

O Banco Central do Brasil reduziu a taxa selic para 2,25%. O menor patamar da história. A mudança fez vários especialistas analisaram o perfil do investidor e as consequências que a mudança no patamar da taxa trouxe para quem aplica seu dinheiro em renda fixa ou variável. Hoje em dia, empresas por todo mundo oferecem opções de investimento seguras e com altos retornos para quem aplica seu dinheiro no mercado financeiro.

Eduardo Belotti, CEO do Real Valor - aplicativo para acompanhar os investimentos explicou que do ponto de vista de rentabilidade a Selic no menor patamar da história tira a atração da renda fixa, pois os ganhos se tornam muito pequeno na comparação com outros produtos e opções que o mercado oferece hoje em dia.

“Investir com rentabilidade de 2,25%% ao ano não é muito animador. Mas a verdade é que renda fixa costuma ter rentabilidades baixas mundo afora. O cenário que tínhamos no Brasil é que era incomum, com renda fixa pagando 15-16% ao ano. Apesar de estar rendendo menos, a renda fixa continua tendo papel importante na diversificação de risco e liquidez da carteira. Abrir mão totalmente da renda fixa por causa da rentabilidade é fechar o olho para 2 das 3 coisas mais importantes de um investimento: 1- Rentabilidade, 2- Liquidez, 3- Segurança.

Matéria produzida pelo portal Bahia Econômica

adblock ativo