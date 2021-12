O óleo nas praias da Bahia vai sujar Brasília

A mancha de óleo que se espalha pelo Nordeste já sujou as praias de Salvador, Praia do Forte, Itaparica e esta semana atingiu Morro de São Paulo. E dezenas de praias no Nordeste e na Bahia estão recebendo toneladas de petróleo, naquele que já é considerado o maior desastre ecológico do litoral brasileiro. Apesar disso, a ação do governo federal continua desarticulada e descoordenada e deixa a desejar em relação ao tamanho da catástrofe.

Se, por exemplo, quase mil toneladas de óleo atingisse as praias de Ipanema ou Copacabana, no Rio de Janeiro, o que se veria no País seria uma comoção nacional e o governo imediatamente nomearia um gabinete de crise e destinaria todo dinheiro disponível para reverter o quadro, ao tempo em que todas as redes de TV estariam, ao vivo e em cores, transmitindo cada passo do desastre. Mas, no Nordeste, nada é prioridade, nem mesmo uma monumental catástrofe ecológica. E, no entanto, o impacto ambiental e econômico do desastre é enorme e atinge em cheio um dos principais setores da economia baiana e nordestina, prejudicando milhares de pessoas e afetando, diretamente, toda a cadeia produtiva do turismo e da produção e consumo de pescado.

Por isso, é preciso que a sociedade civil, os artistas e as lideranças políticas – especialmente os deputados e senadores que nos representam no Congresso Nacional – coloquem a boca no trombone, denunciem a catástrofe e digam ao governo o que a Bahia quer. E o que a Bahia quer, assim como os demais estados do Nordeste, é saber de quem é a responsabilidade pelo desastre, é ver o Ministério do Meio Ambiente agindo com mais eficiência, e o Ministério da Economia viabilizando recursos para os estados e municípios atingidos e viabilizando crédito para os empresários que foram prejudicados. É ver o Sebrae criando programas para apoiar o pequeno produtor e as associações de pescadores, é ver Ministério do Turismo tomando medidas compensatórias para evitar a redução do fluxo de turistas.

O turismo é dos principais setores da região na geração de emprego e renda e está prestes a entrar na alta temporada sem que ninguém saiba sequer quanto petróleo ainda vai chegar às nossas praias. O que se sabe é que a Bahia e os demais estados do Nordeste exigem uma ação mais efetiva e coordenada por parte do governo federal, antes que a mancha de óleo do descaso tome conta de Brasília.

Turismo religioso

A homenagem a Santa Dulce dos Pobres realizada no último domingo na Arena Fonte Nova reuniu 52 mil pessoas, entre baianos e turistas, e a taxa média de ocupação dos hotéis atingiu 100% no entorno da Arena. O evento gerou renda e ocupação e mostra que o turismo religioso é uma vocação da cidade da Bahia. Em breve, Santa Dulce vai trazer milhares de turistas para trilhar o Caminho da Fé, percurso que liga o Memorial Irmã Dulce à Basílica do Senhor do Bonfim, um projeto de R$ 16 milhões que está sendo tocado pela prefeitura. Tudo indica que Santa Dulce dos Pobres vai fazer outro milagre e tornar Salvador a capital brasileira do turismo religioso.

Arena religiosa

A Arena Fonte Nova foi o palco da homenagem a Santa Dulce, e o evento consolidou o tripé sobre o qual está sustentada uma das mais bem-sucedidas parcerias público-privadas do País. Esse tripé, que tinha o futebol e os eventos de negócios e entretenimento como pilares econômicos do projeto, consolidou um terceiro pilar: os dos eventos sociais e beneficentes. O equipamento já havia se posicionado como um player na área de eventos voltados para entretenimento e negócios e agora se insere como um player na cadeia dos eventos sociais e religiosos. Basta ver que, em 2019, a Arena vai receber 1,5 milhão de pessoas, um aumento de 33% em relação a 2018.

