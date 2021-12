Navio de cruzeiro padrão paga R$ 250 mil para atracar no Porto de Salvador

A temporada de cruzeiros na capital baiana está aberta. Neste ano, 63 navios turísticos devem passar pela cidade durante todo o período, que termina em 18 de abril do próximo ano. A estimativa é receber 165 mil cruzeiristas, o que representa 10% de aumento em relação ao fluxo de visitantes da temporada 2018/2019, segundo a Associação Internacional de Cruzeiros (Cruise Lines International Association – Clia).

Quem atua nesse mercado critica os preços cobrados para atracação no Porto de Salvador. No entanto, segundo Alfeu Pedreira Luedy, Titular Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o preço foi definido em leilão. Um cruzeiro padrão de 280 metros e 3.500 passageiros paga hoje para atracar no porto de Salvador R$ 250 mil reais. Um mesmo navio pagaria bem mais para atracar no porto de Santos e do Rio de Janeiro. De acordo com Alfeu, o Porto de Salvador está entre os melhores do Nordeste e cada vez mais atraente para as empresas.

"Se você pegar um navio tipo com 280 metros e 3.500 passageiros, o preço que ele paga para atracar no Porto de Salvador é de R$ 250 mil por dia. Desse valor, 12 a 13% são tarifas portuárias e 87% é valor do arrendatário pelo terminal, o que não é tão diferente dos demais locais do Brasil. Recife talvez tenha um Porto mais barato que custa R$ 180 mil. No Rio de Janeiro esse mesmo navio pagaria R$ 430 mil"

A alta temporada dos cruzeiros na Bahia deve injetar R$ 70 milhões na capital baiana, já que o gasto médio de cada passageiro com alimentação e serviços no período passado foi de R$ 485 reais. Além de embarcações que atracarão em Salvador, proveniente de destinos nacionais como Santos, Búzios, Maceió, outras partirão de diversas partes do mundo a exemplos do MSC Seaview, que virá de Santa Cruz de Tenerife, Espanha; do MSC Magnifica, que sairá de Cabo Verde; e o Coral Princess que chegará do Caribe.

Matéria produzida pelo Portal Bahia Econômica .

