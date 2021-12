João Leão garante projeto da ponte Salvador-Itaparica com obras em 2020

O vice governador da Bahia, João Leão (PP), afirmou que o projeto da ponte Salvador-Itaparica segue forte e que as obras podem começar ainda em 2020, caso a pandemia acabe e os sistemas de voos se normalizem. Leão confirmou que as empresas que venceram a licitação da ponte seguem interessadas.

“O projeto da ponte Salvador-Itaparica está caminhando. Eu recebi uma visita dos empresários que ganharam a obra e eles me disseram no olho no olho que estão ansiosos para começar a obra. Assim que a normalidade dos voos voltar nós vamos iniciar esse projeto. Os navios chineses que vão fazer a fundação já estão na China prontos para vim para cá fazer essa fundação. Vamos apostar nisso e essa obra vai sair do papel ainda esse ano se a pandemia acabar”, frisou.

Em entrevista ao Jornal da Metrópole, Leão afirmou que o prazo da assinatura do contrato de concessão pra construção e gestão da ponte deve ser prorrogado por causa da Pandemia. “Os chineses estão firmes. Têm me ligado muito. Há uma equipe deles aqui. Foi prorrogado. Vamos ter mais 90 dias. Prorrogamos sem colocar [o decreto] de calamidade pública no meio. Vamos ver com a Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal [de Contas do Estado] para saber se podemos prorrogar para mais seis meses”, disse.

Matéria produzida pelo portal Bahia Econômica

