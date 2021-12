Geração de empregos na indústria deve crescer em 2021, aponta Fieb

A indústria da Bahia deve crescer em 2021. Essa é a análise feita e divulgada pela a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) hoje, com objetivo de mostrar que a tendência de recuperação dos últimos meses deve se manter no próximo ano. Porém, em relação à geração de empregos, será preciso que a população esteja vacinada contra a covid-19 para que a indústria volte a contratar em grande quantidade.

O superintendente da Fieb, Vladson Menezes explica que a indústria deve contratar em 2021, porém se continuar sem vacina com a pandemia ainda sem controle esse índice pode cair.

“Espera-se que a perspectiva de retomada em 2021 possa aquecer a geração de vagas no mercado de trabalho, que hoje coloca a Bahia como o estado com a maior taxa de desocupação do país, de 20,4%, de acordo com a PNADC/T do 3º trimestre de 2020”, como explica Vladson. Ele ressalta que a taxa de desemprego continuará alta, posto que um eventual avanço na vacinação tende a colocar mais gente de volta ao mercado de trabalho.

Até o mês de outubro, o setor industrial baiano criou 5.747 novos postos formais de trabalho, sendo a maior parte (3.007) na indústria da construção.

Matéria produzida pelo portal Bahia Econômica

