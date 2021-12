Feriado de Ano Novo não deve repetir movimentação de Natal, dizem comerciários

A movimentação do comércio no feriado de Natal de 2020 superou as expectativas e cresceu entre 4% e 5% em relação ao Natal de 2019. A informação foi comemorada pelo presidente do sindicato dos comerciários de Salvador, Renato Ezequiel, que afirmou que o período de Ano Novo que também terá um feriado não deve ser tão intenso quanto o Natal.

“Nós estamos muito felizes com a movimentação do comércio neste feriado de Natal de 2020. O comércio estava cheio e a movimentação foi altíssima. Acredito que teve uma alta de 4% a 5% nesse período em relação a 2019, porém a expectativa não deve se manter nesse feriado de Ano Novo. A tendência é que o comércio mantenha os padrões de antes do Natal”, explicou o presidente

Segundo o IBGE, o comércio baiano está em alta depois de um período fechado devido a pandemia do coronavírus. Em outubro as vendas chegaram a 11,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No Brasil as vendas cresceram apenas 8,3%, nesta base de comparação. Esta é a terceira taxa positiva consecutiva.

Matéria produzida pelo portal Bahia Econômica

