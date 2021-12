Fechamento do comércio de Salvador pode gerar um prejuízo de R$ 30 milhões nos feriados

O funcionamento do comércio em Salvador nos dias de feriados ainda continua indefinido. Na última sexta-feira, 4, mais uma reunião entre o Sindicato dos Lojistas do Estado da Bahia (Sindilojas) e o Sindicato dos Comerciários da Bahia terminou sem acordo e a convenção coletiva continua sem assinatura. A convenção é o único instrumento jurídico hoje que garante o funcionamento do comércio nos feriados na Bahia.

O presidente dos Sindicato dos Comerciários, Renato Ezequiel, disse que o prejuízo com o fechamento do comércio em Salvador nos dias de feriados varia muito de data para data, porém, existe uma estimativa que pode chegar a R$ 30 milhões por dia em que os comerciários e lojistas não trabalham.

Ezequiel também explicou que o acordo com os lojistas para convenção depende de uma compreensão dos lojistas. "Eles querem que os trabalhadores abram mão de reajustes que são garantidos por lei. Além de benefícios que a constituição defende. Não vamos aceitar. Vamos manter o diálogo, porém sem nossas garantias não teremos acordo", explicou

Segundo o presidente do Sindilojas, Paulo Mota, o não funcionamento do comércio nos feriados representa em média um prejuízo de 20% no faturamento do mês. Segundo Mota, ainda existem alguns pontos de divergência entre os sindicatos que inviabilizam a assinatura da convenção.

“Nós ainda temos alguns pontos para debater e chegar a um consenso e a convenção coletiva ser assinada. O Sindicato dos Comerciários quer que o trabalhador pague taxas cada feriado para sustentar ele. Nós não vamos fazer isso sem o consentimento do trabalhador. Então alguns pontos ainda precisam ser acordados para essa convenção sair”, explicou Mota

Matéria produzida pelo portal Bahia Econômica .

