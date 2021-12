Dia das Crianças: comércio baiano espera crescer entre 3 e 5% na data

Última grande festa comemorativa antes do Natal, o Dia das Crianças não deve passar despercebido pelos brasileiros. Mesmo em meio a um cenário econômico desafiador, com alto índice de desemprego e renda achatada, a expectativa é que 73% dos consumidores vá às compras este ano. O presidente do Sindicato dos Lojistas do Estado da Bahia, Paulo Mota, afirmou que na Bahia o movimento deve manter a média do ano passado e crescer entre 3 e 5%.

Segundo Mota, o consumidor está muito tímido e com o poder de compra ainda restrito. Por isso o comércio não deve esperar grandes altas no Dia das Crianças. “O segmento que deve ter a maior alta é o de brinquedos. Eletrônicos também devem apresentar uma melhora, porém mais tímida. O comércio deve ter uma alta semelhante a do ano passado entre 3 e 5%, não mais do isso. O consumidor ainda está tímido em relação a ir as compras”, explicou o presidente.

De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), a data, deverá trazer um grande fluxo de pessoas aos centros de compras e um aumento nas vendas de até 8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Ainda segundo pesquisa da Social Miner/Opinion, 58% dos entrevistados pretendem fazer compras no Dia das Crianças, sendo que, de acordo com o levantamento, 72% disseram que devem comprar brinquedos para dar de presente.

Os consumidores que optarem por comprar os presentes pelo computador também devem encontrar algumas promoções. Um levantamento realizado pelo portal nacional Compre & Confie, apontou que as vendas pelo e-commerce no Dia das Crianças, devem ter faturamento aproximado de R$ 2,7 bilhões no Brasil, aumento de 24,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O estudo considera o período de 28 de setembro a 11 de outubro.

Matéria produzida pelo portal Bahia Econômica

