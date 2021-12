Comerciários dizem que protocolo conjunto de prefeitura e governo será fiscalizado

O presidente do sindicato dos comerciários do estado da Bahia, Renato Ezequiel, afirmou que os protocolos elaborados pela prefeitura e pelo governo do estado para reabertura da economia serão fiscalizados pela classe em parceria com outras instituições no intuito de preservar a vida do trabalhador.

“Nós entendemos que esses protocolos feitos pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias de saúde do município e do estado são importantes, porém, devem ser fiscalizados pelos trabalhadores. Precisamos ter pessoal competente diariamente na porta dos estabelecimentos fiscalizando e medindo a temperatura das pessoas pera garantir a segurança de todos”, diz.

O presidente ainda se diz favorável aos protocolos e que a classe vai respeitar todas as medidas que forem adotadas pela prefeitura em parceria com o governo do estado. “Nós não temos a intenção de fazer qualquer paralisação do comércio nesse momento de pandemia. Nós vamos procurar a união para resolver a questão”, explicou.

Matéria produzida pelo portal Bahia Econômica

