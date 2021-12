Com novos investimentos, Hospital Aliança pretende aumentar número de leitos

A Rede D’Or investiu R$ 800 milhões na compra de 80% do Hospital Aliança, de Salvador. Original do Rio de Janeiro, o grupo D’Or já conta com participação no Hospital São Rafael e no Cardio Pulmonar. Atualmente, o grupo conta com quase 90 hospitais e clínicas oncológicas em todo Brasil.

Executivo do Grupo Aliança Albérico Mascarenhas afirmou que o grupo Rede D’Or pretende ampliar o número de leitos no hospital. Segundo Albérico a expectativa é que uma nova torre do hospital seja construída e que o número de leitos dobre com a gestão do grupo carioca. “Hoje a expectativa é que haja um investimento grande no setor, precisamos esperar o tempo do CADE para se concretizar a venda. Acreditamos que o haverá um aumento do número de profissionais que trabalham no local” explicou.

O gerente também disse que o fato da Rede D’Or ter feito investimentos em vários hospitais da Bahia não representa uma crise no setor. Pelo contrário. “Falando pelo hospital Aliança, eu posso assegurar que nossa saúde financeira está muito boa. O que nós procuramos foi uma parceria para fazer nossos investimentos e crescer no estado. O grupo hoje pode chegar a 7.500 leitos em todo País. Isso ajuda na hora de fazer uma negociação de compra e etc.”.

adblock ativo