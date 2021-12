Com Lula, PT pensa em ampliar número de prefeituras pelo interior em 2020

A presença do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva no Encontro Nacional do Diretório do Partido dos Trabalhadores (PT), em Salvador, nesta quinta-feira, 14, fez algumas lideranças do partido ascenderem à esperança de crescimento do partido em Salvador e pelo interior do estado. O deputado Federal Afonso Florence (PT) afirmou que Lula tem um carisma grande no estado e pode ajudar o partido na campanha de 2020.

"A presença de Lula em Salvador é uma oportunidade de o partido se fortalecer tanto em Salvador quanto no interior do estado. Nós entendemos que ele é uma liderança muito respeitada e tem um poder carismático grande. Isso na política é um elemento que fortalece muito. Nós estamos muito confiantes em crescer nos principais municípios da Bahia como Vitória da Conquista e Feira de Santana além de conquistar a prefeitura de Salvador", explicou.

O líder do PT na Câmara Federal também afirmou que a presença de Lula pode ser decisiva para escolha do candidato que o governador Rui Costa vai indicar para as eleições de 2020. Florence explica que mesmo sem citar um nome específico para campanha Lula vai ser ouvido na hora da escolha do candidato.

"Eu não posso assegurar que ele vai indicar um nome especifico do PT ou de outro partido, mas posso garantir que o apoio dele vai ser importante na campanha para nas eleições para a prefeitura no ano que vem. Ele é um líder nato e deve ajudar muito a legenda no ano que vem", explicou.

Matéria produzida pelo portal Bahia Econômica

