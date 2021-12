Cesta básica cai em média 10% em Salvador e contribui para queda na Selic

O Comitê de Política Monetária do Banco Central vem reduzindo a taxa básica de juros da economia ao longo do ano. O patamar atual de 5,5% é o mais baixo da série do Banco Central desde 1986. A queda tem reflexos diretos na economia da população da Bahia e do Brasil. Em Salvador, o custo da cesta básica, por exemplo, caiu uma média de 10%, durante o período de janeiro a agosto de 2019, segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI).

Denilson Lima, Coordenador de Pesquisa de Preços ao Consumidor da SEI, explicou que hoje existe uma redução acumulada no custo da cesta básica na capital baiana, o que faz o trabalhador soteropolitano gastar, em média, 35% do salário mínimo líquido para adquirir os produtos.

No município de Vitória da Conquista essa variação acumulada do custo da cesta básica no mesmo período sofreu diminuição de 2,8%. Ou seja, um trabalhador conquistense despende, em média, cerca de 37,2% do salário mínimo líquido para comprá-la cesta básica. Já em Itabuna, o custo da cesta básica reduziu 2,5% no acumulado de janeiro a agosto de 2019, fazendo o itabunense comprometer 39,8% do seu salário mínimo líquido para adquiri-la.

Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, Carlos Andrade, a inflação na capital baiana está num nível controlado acumulando em 12 meses alta de 3,05%, com o grupo de Alimentos e 4,9% no grupo das bebidas, não pressionando o orçamento familiar.

