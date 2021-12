Bolsonaro reconhecer vitória de Joe Biden é bom para diplomacia, diz especialista

O presidente Jair Bolsonaro reconheceu a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais dos EUA, realizadas em novembro. Em entrevista a Datena, Bolsonaro afirmou que o governo havia feito um comunicado ao presidente Joe Biden declarando que não cabe esperar mais.

Carlo Barbieri, analista político e economista com experiência nos Estados Unidos, destacou a importância de se reconhecer um presidente eleito. Carlo explicou que é importante para ampliar e destacar a relação internacional, principalmente com os EUA que é um grande parceiro econômico do país.

“Reconhecer um Presidente eleito é um dever do estado. Há casos como da Venezuela, que, mesmo “eleito” não há legitimidade, mas no caso dos EUA, uma vez declarado eleito era uma obrigação, cumprimentar o novo presidente e lutar por uma boa relação marcada pelo interesse comum entre as nações”, explicou.

O especialista também explica que o Brasil tem grandes desafios diplomáticos com os Estados Unidos, porém a nação norte-americana reconhece a importância do Brasil no cenário da América. “Seguramente teremos grandes desafios. Na questão da ecologia, o acordo de livre comércio com os EUA e a questão da China”, explicou.

Matéria produzida pelo portal Bahia Econômica

