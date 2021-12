Bolsonaro e o crescimento da economia

O Carnaval acabou e o governo precisa explicar por que a economia brasileira está travada. Os números mostram que em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, o país continuou registrando um crescimento pífio e nos indicadores de 2020 não se detecta a aceleração desse crescimento. Mas por que a economia não deslancha se a taxa de juros é a mais baixa da história, a inflação está sob controle, a reforma da Previdência foi aprovada e outras reformas estão sendo encaminhadas?

A resposta é simples e direta: a culpa é do presidente Jair Bolsonaro. E quem diz isso não é este articulista, mas John Keynes, o maior de todos os economistas. Keynes mostrou que o investimento é a mola propulsora do crescimento e depende de dois fatores: a taxa de juros e o grau de incerteza em relação ao futuro. No Brasil de hoje a taxa de juros está baixa, mas o grau de incerteza com relação ao futuro aumenta a cada dia, impulsionado pelas ações e declarações de um presidente que parece obcecado em criar crises diárias.

Anti-investimento

Bolsonaro criou um clima de anti-investimento no país, por conta do estado de tensão em que colocou os investidores nacionais e estrangeiros. O presidente desestimula o investimento externo ao destruir a imagem do Brasil, transformando-o num país inimigo do meio ambiente e brigando com vários países. Bolsonaro desestimula o investidor nacional ao gerar crises diárias com a imprensa, com governadores de vários estados, com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Os empresários não trabalham bem com a incerteza, gostam de planejar no longo prazo, mas como ter confiança no futuro se o presidente da República brada contra tudo e contra todos. Agora mesmo, no início de 2020, quando os agentes econômicos avaliam se vale a pena investir, o chefe do Poder Executivo resolve convocar manifestações contra os poderes Legislativo e Judiciário, avisando que está gestando uma crise para o futuro. A teoria keynesiana chamou de “animal spirit” o desejo do empresário de investir, mas alertou que se as expectativas forem ruins ou incertas o “espírito animal” perde impulso e trava o investimento. E o pior é que o consumo também se retrai, pois as pessoas adiam as compras temendo uma nova crise nacional. Bolsonaro é o rei da incerteza e da desconfiança no futuro, e é isso que explica por que a economia brasileira não cresce.

