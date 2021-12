Aeroporto de Salvador aposta em novas rotas para manter expansão em 2021

A crise gerada pela pandemia do covid-19 gerou muitos prejuízos para o aeroporto de Salvador. Porém, o ano de 2021 chega com muito otimismo por parte da direção do equipamento que acredita que novas rotas podem fazer o modal manter o ritmo de crescimento conquistado no pós pandemia.

O presidente da Vinci Airports, concessionária que administra o aeroporto de Salvador, Júlio Ribas, explicou que o aeroporto passou por muitas dificuldades na pandemia porém depois do fim do isolamento social e a reabertura da economia o modal conseguiu manter um ritmo bom de expansão e recuperar algumas cadeiras perdidas na crise.

“A expectativa é positiva, de seguir num movimento ascendente e de recuperação dos assentos que eram ofertados antes da pandemia, além de consolidar as novas rotas recém-implantadas, como Morro de S.Paulo, Teresina, Palmas, Porto Alegre e São Luís. Então esperamos que o ano seja bom”, disse.

Matéria produzida pelo portal Bahia Econômica

