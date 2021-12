Vanessa da Mata curte último dia de folia no Camarote da Veveta

Após protagonizar um dos momentos de maior emoção do Carnaval, ao fazer um dueto com Ivete Sangalo, na tarde desta terça, 25, a cantora Vanessa da Mata curte o fim da folia no Camarote da Veveta, espaço que se tornou ponto de encontro entre artistas e personalidades neste ano. Mais cedo, na pipoca comandada por Ivete no Campo Grande, as duas cantoras performaram “Ai, Ai, Ai”, em meio a chuva que refrescava a avenida, para delírio dos foliões.

