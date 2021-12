“Trouxe grande visibilidade ao Cerimonial Loreto”, diz Karina Yacob sobre a CasaCor Verão Bahia

A diretora do Cerimonial Loreto, Karina Yacob, ficou muito satisfeita com a realização da CasaCor Verão Bahia no espaço, que é localizado na Ilha dos Frades. “O evento trouxe grande visibilidade ao cerimonial. Recebemos muitas pessoas influentes que não conheciam o espaço e que vislumbraram uma série de eventos, de diversos estilos, aqui conosco. Isso nos traz muita felicidade”, nos disse.

