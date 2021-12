Todo mundo veio e ninguém quer que acabe: a folia segue pulsando

Com tanta coisa acontecendo, parece que é Carnaval. E é! O Camarote da Veveta vinha prometendo uma grande estreia. E entregou, reunindo grandes personalidades na sexta e no sábado. Destaque para o ambiente do hotel Monte Pascoal, que materializa o carisma de Ivete em conforto. Enquanto isso, o Camarote do Nana, que também tem cobertura exclusiva do Anota Bahia, segue comprovando que camisa pesa. Tanto quanto estrutura e programação, e o espaço vem arrasando. Amanhã terá show de Bell. Na rua, inovação e tradição também se misturam. O Cortejo Afro tomou conta do Campo Grande na sexta, com um dos desfiles mais bonitos. Já no Camarote Salvador, Léo Santana e representantes da cena eletrônica atraíram surfistas de todas ondas – empresários, celebridades e políticos. E ainda nem chegamos na metade, mas já temos um ápice: Ivete Sangalo foi ovacionada ontem. Entre o camarote que ela idealizou e os foliões do bloco Coruja, a cantora ficou encurralada entre o amor e a emoção.

Curtas

Quem prestigiou o segundo dia de Nana foi Geraldinho Jr., presidente da Câmara. Ele acompanhava a esposa, Adriana Rangel



O deputado Antônio Brito aproveitou o espaço com a esposa, Leila Brito – superintendente da Fundação José Silveira



Os empresários Ricardo Visco e Lila Lopes celebraram a amizade de muitos carnavais



Já o influenciador Hugo Gloss fixou presença no Camarote Salvador. Ele também distribuiu beijos para os fãs



Solteiro e feliz, e vice-versa, Pedro Scooby também chegou voando no Carnaval. Parecia que surfava



Marcelo Kruschewsky e Biga Suarez desfilaram no Cortejo Afro, o mais moderno dos clássicos



Quem testemunhou o clímax foram os empresários Carol Sangalo e Igor Lemos. Carol, prima-irmã de Ivete, também se emocionou



E, falando em emoção, Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão ilustraram o amor em cima do Coruja

adblock ativo