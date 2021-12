Thereza Priore disponibiliza looks e acessórios para o Carnaval

Sempre inspirada pelos múltiplos desdobramentos do universo feminino, a Thereza Priore, loja da empresária Adriana Régis, está com uma série de looks e acessórios pensada para tornar o Carnaval de suas clientes tão confortável quanto elegante. Peças que primam pela leveza, dos tecidos a um minimalismo representando a sutileza do desejo através de transparências, ao mix de estampas e animal print que tomam conta de lenços, saias e chapéus, retratando a força da presença, dão conta do mosaico de possibilidades para viver o Carnaval de 2020. Destaque, também, para os toques pessoais que Adriana Régis oferece em seu Instagram, recombinando e aconselhando modos de balancear trabalho e curtição nos dias de folia, examinando a versatilidade das peças e abrangência dos looks.

