The Body Shop Salvador vai reunir influenciadoras em almoço

Para aproveitar as comemorações de final do ano, a The Body Shop Salvador, franqueada pelos empresários Louise e Roger Gomes, vai reunir 6 influenciadoras digitais baianas para um almoço no Santo Verde, seguido de uma visita a loja da marca no Shopping Barra, na próxima terça-feira, 17. O time de influencers será formado pelas criadoras de conteúdo Martinha Fonseca (@armariodemadame), Carol Lisboa (@carollisboa), Alice Prado (@alicepradoc), Adriany Stefany (@adrianystefanyc), Lore Souza (@loresouza) e Naiana Ribeiro (@itsnaiana).

