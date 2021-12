Terceira edição do Chef’s Table será dedicada à gastronomia baiana

A terceira edição do Chef’s Table 2020 já tem data marcada: dedicado à Culinária Baiana, o evento acontecerá nos dias 18 e 19 de março, no hotel Grand Hyatt São Paulo. O Chef Fabrício Lemos e a Patissière Lisiane Arouca prometem levar para a capital paulista o esplendor de sabores da gastronomia baiana. Juntos, eles farão 2 dias de jantares, comum menu de 8 tempo que resgata o amor e a tradição dessa gastronomia. As vagas são limitadas, e maiores informações estão disponíveis no site: pacoteshyatt.com.br – a inscrição custa R$ 190,00 por pessoa.

